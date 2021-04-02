02.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 3-5 апреля
02.04.2021
«Урал-пресс-информ» и Молодежный театр дарят билеты на «Тартюф»
02.04.2021
Проект ЮУрГУ по поиску лекарства от COVID получил грант БРИКС
02.04.2021
Через ВТБ Мои Инвестиции теперь можно участвовать в размещении высокодоходных облигаций
02.04.2021
В Златоусте задержали мужчину, совершившим изнасилование и убийство 23 года назад
02.04.2021
Южноуральцы в выходные смогут бесплатно сдать тест на ковид
02.04.2021
В Челябинской области расширяется география и число пунктов вакцинации в ТРК
02.04.2021
В Челябинской области на вокзалах ЮУЖД продолжают действовать противоэпидемические меры
30.03.2021
Гинцбург рассказал, когда после прививки сформируется иммунитет к ковиду
30.03.2021
За сутки в Челябинской области выявлен 131 новый инфицированный ковидом, выздоровело 170
Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае
02.04.2021
Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
01.04.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021