Проект ЮУрГУ по поиску лекарства от COVID получил грант БРИКС

Проект ученых Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) и иностранных коллег по поиску эффективных препаратов от коронавируса получил грант БРИКС. У команды есть два года, чтобы показать результат.

Проект ученых отметили на конкурсе, проводимом организациями-участниками рамочной программы БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций и Российского фонда фундаментальных исследований. Всего поддержку РФФИ получили восемь проектов из 111.

«Тысячи исследовательских групп в мире занимаются проблемой COVID-19, и получение нами гранта демонстрирует, что ЮУрГУ является одним из лидеров в этой области. Теперь у нашей команды есть два года, чтобы продемонстрировать результат. Объем финансирования проекта составит пять миллионов рублей ежегодно, это поможет провести все необходимые испытания и использовать результаты нашего исследования в медицине», —- рассказал начальник Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств Владимир Потемкин.

Ученые нашли восемь эффективных лекарств, которые врачи используют при лечении заболеваний, в том числе и вирусных. В теории препараты могут бороться с ковидом. Теперь это предстоит узнать на практике – исследователи проведут биологические тестирования.

«Кроме того, ученые заняты поиском природных веществ, которые могут бороться с коронавирусом. В малых дозах они не оказывают должного влияния, но ученые ЮУрГУ провели расчеты, выяснив, в какой концентрации вещества могут работать против коронавирусной инфекции», - рассказали в управлении медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ.

После того, как команда ученых докажет эффективность лекарственных средств и природных препаратов, будет оформлен патент на открытие. После исследователи заключат соглашение о конфиденциальности. И потом появится возможность назначать пациентам новый препарат от коронавируса.

Фото: pixabay.com, Данил Рахимов