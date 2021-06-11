Профсоюз Челябинской области записал видеоролик ко Дню работников текстильной и легкой промышленности, который отмечается в России каждое второе воскресенье июня.

В 2021 году праздник приходится на 13 июня. В нашей стране его празднуют в соответствии с указом президента РФ № 1111 «О Дне работников текстильной и легкой промышленности», вышедшим 17 июня 2000 года.

Легкая промышленность, несомненно, одна из самых близких к потребителю и покупателю отраслей промышленности. Основными подотраслями легкой промышленности традиционно называют текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную промышленности, а также производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов.

В легкой промышленности РФ занято приблизительно шестисот тысяч человек, из которых около 80-ти процентов – женщины.

Несмотря на название, труд работников легкой промышленности очень тяжел. Ежедневно им приходится удовлетворять потребности многомиллионной страны, одевая и обувая ее. При этом отечественные производители ничуть не уступают зарубежным изготовителям.