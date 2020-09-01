Профсоюзная премия в День знаний

Лучшие студенты Уральского социально-экономического института получили стипендии федерации профсоюзов Челябинской области. За 15 лет, именно столько существует традиция поощрять самых активных и талантливых, лауреатами премии уже стали 150 человек. Это ребята, отличившиеся не только в учебе, но и общественной деятельности.

Сегодня, первого сентября, в торжественной обстановке был дан старт новому учебному году.

«Мы очень рады всех вас видеть и надеемся, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется, и мы с вами сможем продолжить учебу в привычном формате. С сегодняшнего дня для студентов и преподавателей начинается кропотливая работа, которая требует много энергии, сил, воли. Вам предстоит много трудиться, а мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы вам было интересно учиться, и годы учебы принесли не только знания, дающие возможность получить интересную работу с достойной зарплатой, но и запомнились яркой студенческой жизнью», - сказала директор института Ирина Нестеренко.

«Вы сделали правильный выбор, поступив в Уральский социально-экономический институт. Это учебное заведение с богатой историей, оно является филиалом московской Академии труда и социальных отношений. Здесь прекрасный коллектив, богатая история, научный потенциал, интересная студенческая жизнь. Ежегодно Федерация профсоюзов области вручает самым лучшим студентам, которые достигли успехов в учебе и общественной деятельности, именные стипендии. Это прекрасный пример для сегодняшних первокурсников, каждый из которых, постаравшись, уже в следующем году может стать лауреатом премии», - добавил председатель Федерации профсоюзов области Олег Екимов.

В этом году среди награжденных:

Влада Дель, группа БДД-201, Станислав Леонтьев, группа УПД-201, Андрей Лякин, группа

В этом году среди награжденных Влада Дель, Станислав Леонтьев, Андрей Лякин, Полина Маргулис, Ольга Николаева, Руслан Саркисян, Дмитрий Соловьев, Руслан Халимов, Екатерина Хафизова и Алена Шкирман.