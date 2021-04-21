Профсоюзы Челябинской области готовятся к Первому маю

«Восстановить справедливое развитие общества!» с таким девизом профсоюзы выйдут на первомайскую акцию

Проведение митингов и шествий в регионах будет организовано с учетом ограничительных мер. В профсоюзных Интернет – ресурсах, социальных сетях накануне Первомая будет размещено видеообращение председателя ФНПР Михаила Шмакова, руководителей территориальных объединений профсоюзов, членских организаций.

Первого мая в Челябинске в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина пройдет митинг-концерт. Свою позицию и требования по самым острым социально-экономическим проблемам Человека труда Федерация профсоюзов Челябинской области выскажет в обращении к органам власти и работодателям.

В региональных СМИ и на экранах города будут транслироваться социальные видеоролики «Важен труд каждого», где южноуральцы – представители различных отраслей расскажут о своей профессии, о деятельности и победах профсоюза. В государственном историческом музее Южного Урала с 24 апреля по 31 октября пройдет выставка «Человек труда». В рамках Первомая Федерация профсоюзов области запускает два конкурса: конкурс детского рисунка на тему труда и конкурс видеороликов «Профсоюзы в действии».

Голосование за Первомайскую Резолюцию ФНПР начнется 25 апреля и продолжится до 2 мая на сайте 1may.fnpr.ru

В ходе первомайских мероприятий будут заявлены требования и лозунги:

Рост зарплат! Индексация пенсий! За социальное государство, достойный труд и стабильную занятость! Где потребительский бюджет? Смотрю в карман – бюджета нет! Есть инфляция – должна быть индексация! Индексация зарплат – не подачка, а обязанность работодателя! Отменить НДФЛ с минимальной оплаты труда! Рост зарплаты, а не квартплаты! Тарифы на жилищно-коммунальные услуги – под жесткий контроль общества и государства! Рост зарплат – лучшая вакцина от бедности!

Ввести прогрессивный налог на доходы! Социальному государству – ответственную социальную политику! Сильные профсоюзы – справедливое общество! Доступное жилье, а не ипотечное рабство! Работодатель, ты не рабовладелец! Возврат прежнего пенсионного возраста! Ковид - не повод для обмана! Верните льготы северянам!

Начало мероприятия в парке имени Гагарина в 11.00 часов.

Митинг-концерт начнется в 12.00 часов. Запланировано выступление победителей конкурса «Рабочая песня-2021».