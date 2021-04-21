21.04.2021
В Челябинской области ковид оборвал жизни более 2,5 тысячи жителей
21.04.2021
В челябинском театре представят инсценировку рассказа Борхеса
21.04.2021
ВТБ планирует на четверть увеличить розничный кредитный портфель
21.04.2021
Карабаш скорбит о смерти известного в городе депутата и педагога Светланы Загитовой
21.04.2021
В Челябинске водитель Nissan сбил шестилетнего велосипедиста и скрылся
21.04.2021
Профсоюзы Челябинской области готовятся к Первому маю
Профсоюзы Челябинской области готовятся к Первому маю
15.04.2021
В Челябинске накануне Первомая прозвучат песни в честь человека труда
01.05.2020
Первомай в Челябинской области прошел без традиционных митингов и демонстраций
02.05.2019
Первомай в Челябинске без беспорядков
01.05.2019
Первомайскую колонну в Челябинске возглавил Алексей Текслер
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
20.04.2021
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021
Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты
19.04.2021
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021