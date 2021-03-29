Прокуратура обнаружила несоответствия закону в новых правилах демонтажа киосков в Челябинске

Прокуратура Челябинска отказалась согласовать новые правила демонтажа незаконных киосков, принятые депутатами городской Думы. О том, в чем причина разногласий, рассказала сегодня, 29 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города Надежда Рыльская.

«В новых правилах прописана возможность, чтобы киоски убрали жители домов или предприниматели, на чьей территории обнаружен незаконный объект. Прокуратура же настаивает на том, что демонтажом может заниматься только МКУ «Городская среда», - сказала Рыльская.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре Челябинска, ведомство смутило то, что чиновники разрешили себе самостоятельно устанавливать сроки сноса незаконных объектов, которые могут затянуться и на полгода. Это коррупциогенный фактор. Но это не одна причина.

«В данном проекте закона выявлен ряд нарушений, которые касаются исполнения полномочий в ходе демонтажа незаконных строений. В частности, там предложено их сносить не за счет бюджетных средств, а за счет иных лиц. Это противодействует действующему гражданскому и бюджетному кодексам. Мы настаиваем на исключении в действиях чиновников коррупциогенных факторов», - пояснила позицию прокуратуры первый заместитель прокурора Челябинска Татьяна Полежаева.

Рассмотрение новых правил демонтажа киосков Дума Челябинска намерена рассмотреть завтра.