Прокуратура потребовала убрать ритуальный салон из жилого дома в Челябинске

В Калининском районе Челябинска жители девятиэтажного дома пожаловались на салон ритуальных услуг, расположенный на первом этаже. Прокуратура направила иск в суд с требованием убрать магазин из нежилого помещения, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
«Прокуратурой проведена проверка по публикациям СМИ о жалобах жильцов многоквартирного дома на соседство с ритуальным салоном, - рассказала Мамаева. - Установлено, что индивидуальный предприниматель на первом этаже жилого дома № 89 по улице Братьев Кашириных осуществляет деятельность по реализации ритуальных товаров в салоне «Ритуал-Сервис».
Однако в соответствии с законодательством, есть запрет на размещение таких салонов в многоквартирных домах. Поэтому прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием прекратить работу ритуального салона на первом этаже жилого дома.
Рассмотрение иска находится на контроле прокуратуры.