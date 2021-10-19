Прощание с ректором МИДиС состоится 21 октября

Прощание с основателем и бессменным ректором Международного института дизайна и сервиса (Челябинск) Татьяной Усыниной, скончавшейся 18 октября, пройдет в четверг, 21 октября.

Татьяна Васильевна скончалась на 73-м году после тяжелой болезни.

Как сообщили в МИДиС, вся жизнь Татьяны Васильевны была связана с образованием.

Закончив в 1972 году исторический факультет Челябинского педагогического института, преподавала в школе, затем около полутора десятков лет в системе высшего образования. Её страстью были история и философия.

Жизненное кредо Татьяны Васильевны: «Если быть, то быть первым». И ему она следовала всегда. В 1992 году она делает крутой поворот в своей судьбе, и решается создать первое в Челябинске частное учебное заведение – женский колледжа «Ариадна».

Через 2 года колледж стал Гуманитарным институтом, а после подписания договора о сотрудничестве с Университетом Уэльса преобразован в Русско-Британский Институт Управления. Сегодня – это Международный Институт Дизайна и Сервиса (МИДиС).

Татьяна Васильевна была мечтателем и новатором. Девизом её незаурядной жизни были слова из любимой книги Каверина «Два капитана»: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!».

"Именно смелость и вера в свою мечту позволили ей с нуля создать свой второй дом – крупнейшее образовательное учреждение, объединяющее институт, колледж, общеобразовательную школу. Именно смелость позволила ей первой на Урале начать подготовку дизайнеров, а затем открыть совместно с Зальцбургскими туристическими школами лучшую отельную школу в России. Именно смелость и любовь к детям позволили открыть уникальную общеобразовательную школу «7ключей». Наконец, именно смелость и огромная сила любви к ученикам и студентам позволили за 29 лет существования вуза выпустить из его стен более десяти тысяч специалистов", - отмечают в МИДиС.

МИДиС был для Татьяны Васильевны, без преувеличения, вторым домом. А, возможно, и первым. Все студенты, преподаватели, сотрудники были ее семьей. Татьяна Васильевна создала команду профессионалов и единомышленников. И в каждом она видела личность и способствовала тому, чтобы таланты и способности каждого раскрывались и развивались.

«Татьяна Васильевна была Человеком с большим сердцем. Мудрым, добрым и справедливым Человеком. Её дело продолжается в ее коллегах, студентах и выпускниках.

Память о ней навсегда останется в сердцах всех, знавших её», - подчеркнули в МИДиС.

Прощание с Татьяной Васильевной пройдет в институте 21 октября, с 12 часов.