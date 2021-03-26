«Просветись!» на Кировке: у челябинцев в субботу проверят легкие и возьмут тест на ВИЧ

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«Просветись!» на Кировке: у челябинцев в субботу проверят легкие и возьмут тест на ВИЧ

На челябинской Кировке завтра, 27-го марта, в десятый раз состоится публичная акция «Просветись!», приуроченная ко Всемирному Дню борьбы с туберкулезом.

Все желающие смогут сделать «фотографию» своих легких в современных мобильных флюорографических кабинетах и пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Также специалисты ГБУЗ «Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» и волонтеры-медики проведут несложные обследования на современных медицинских аппаратах и дадут рекомендации по сохранению здоровья. С собой необходимо взять паспорт.

Также в программе мероприятия, как всегда, увлекательные и познавательные викторины, где можно узнать что-то новое по формированию здорового образа жизни и получить за это подарок.

Для любителей рукоделия будет проведен мастер-класс по созданию магнитов в виде ромашки - символа борьбы с туберкулезом.

Каждый гость мероприятия может оставить свое пожелание городу и миру на баннере, а также сфотографироваться с воздушными ромашками.

Согреться в этот день поможет не только хорошее настроение, но и вкусное угощение из настоящей полевой кухни: вкусная гречневая каша и ароматный ромашковый чай.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, акция будет проходить на Кировке с 11-ти до 15-ти часов.