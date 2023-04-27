Пруд в Ленинском районе Челябинска станет центром притяжения горожан

Пруд в Ленинском районе Челябинска перед заводоуправлением «Станкомаша» станет центром притяжения горожан.

В мае-июне этого года ленинцам презентуют проект грядущего благоустройства, предполагающего укрепление береговой линии, высадку деревьев, кустарников, обустройство цветников, нового газон, установку освещения, фонтаны с подсветкой, пешеходные дорожки.

Со временем вокруг искусственного водоема организуют полноценную зону отдыха с современным ландшафтным дизайном.

Хорошими новостями с горожанами поделился глава Ленинского района Александр Орел. На своей странице в ВКонтакте вечером 26 апреля он сообщил, что в настоящее время проводится плановая очистка пруда и его берегов с помощью спецтехники.

«Затем будет установлена гидроизоляция из мембраны, проведен дренаж, смонтирована система водоснабжения и водоотведения, рециркуляции и аэрации. Пруд разделят дамбой на две части – верхний и нижний водоемы. Работы по очистке водоема планируется завершить до конца 2023 года. Они ведутся на средства Промышленной группы КОНАР», - рассказал Александр Орел.

Глава района выразил уверенность, что в Ленинском районе появится еще одно отличное место отдыха.

«Накануне с представителями предприятия посмотрели фотовыставку, посвященную заводскому пруду, оценили ход работ и дальнейшие перспективы благоустройства прилегающей к пруду территории», - отметил Александр Орел.

Ленинцы радуются доброй новости и ждут преображения водоема.