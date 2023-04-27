27.04.2023
Пруд в Ленинском районе Челябинска станет центром притяжения горожан
27.04.2023
Как Владимир Богдановский побывал в гостях у создателя Чужого
26.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 апреля (18+)
26.04.2023
В Челябинской области в четверг ограничат движение на М-5 из-за буровзрывов
26.04.2023
В Еткуле провели районный форум «Я - волонтёр»
26.04.2023
Двух мигрантов, обвиняемых в убийстве школьника из Челябинска, оставили под стражей
Пруд в Ленинском районе Челябинска станет центром притяжения горожан
23.04.2023
Александр Орел заявил о максимально аккуратном обращении с деревьями в «Плодушке» при благоустройстве
21.04.2023
Спортгородок у «Девичьих слез» Челябинска демонтировали ради новых объектов
12.04.2023
Жители Ленинского района просят сделать «Плодушку» доступной для всех
11.04.2023
Пруд «Девичьи слезы» в Челябинске – действительно слезы
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023