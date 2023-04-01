01.04.2023
Психологи ЧелГУ знают, как сделать общение супругов более гармоничным
01.04.2023
Маршрут №174 «Копейск – Челябинск» больше не работает
01.04.2023
Юный шпажист стал чемпионом всероссийских состязаний во Владикавказе
01.04.2023
Селян из Брединского района спасли от большой воды
01.04.2023
В Челябинске с первого апреля усилены магистральные автобусные маршруты
01.04.2023
ГИБДД озвучила тревожную статистику аварий на трассе Челябинск – Троицк
Психологи ЧелГУ знают, как сделать общение супругов более гармоничным
29.03.2023
Радиобиологи ЧелГУ нашли у рыб орган-дозиметр
03.03.2023
Через века: в Челябинске обсудили особенности культуры и этноса татар
02.03.2023
Южноуральцев приглашают поближе познакомиться с культурой татар
17.02.2023
ЧелГУ проведет традиционный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+»
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023