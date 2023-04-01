Психологи ЧелГУ знают, как сделать общение супругов более гармоничным

Влияние аудиовизуальной стимуляции на общение в супружеской паре изучила магистрант кафедры психологии института образования и практической психологии Челябинского государственного университета Ольга Исмагилова под руководством доцента ИОиПП ЧелГУ Екатерины Забелиной.

Исследование в рамках выпускной квалификационной работы стало первым, сделанным на базе лаборатории нейропсихологии и нейропедагогики ИОиПП, открывшейся в ЧелГУ летом 2022 года. .

В основе научной работы лежал эксперимент, проводившийся с помощью устройства аудиовизуальной стимуляции (АВС), которое направлено на коррекцию психоэмоциональных состояний посредством звуковых и световых ритмических стимулов. Прибор состоит из стереонаушников и специальных очков с вмонтированными светодиодами, встроенной памяти, специального процессора, представляющего собой свето/звуковой синтезатор.

В эксперименте приняли участие три семейные пары зрелого возраста, имеющие детей и прожившие в браке не один десяток лет. Каждый участник эксперимента провел 15 сеансов аудиовизуальной стимуляции длительностью двадцать минут.

Гипотеза исследования состояла в том, что аудиовизуальная стимуляция может повлиять на общение в паре. Оказалось, что это действительно так. После эксперимента супруги ощутили доверие партнера к себе, стали лучше понимать друг друга. У большинства участников эксперимента усилилось сходство во взглядах и снизился уровень конфликтности в семье, улучшились отношения с родственниками и друзьями.

«Идея исследования витала в воздухе во время нашей практики в лаборатории нейропсихологии и нейропедагогики, – говорит Ольга Исмагилова. – Нам много рассказали о разных приборах, но я сразу стала смотреть в сторону устройства аудиовизуальной стимуляции. В этом меня поддержали мой научный руководитель Екатерина Вячеславовна Забелина и заведующий лабораторией, главный врач санатория-профилактория ЧелГУ Александр Георгиевич Кошелев. Затем, подняв специальную литературу, я поняла, что эксперименты с использованием АВС охватывали самые разные категории – от детей до курсантов военных училищ. А вот область семейной психологии научные изыскания пока обошли стороной, и я решила обязательно устранить этот досадный пробел».

Как отмечают в пресс-службе вуза, летом в ИОиПП ЧелГУ состоится защита еще одной выпускной дипломной работы, в основе которой лежит эксперимент с участием семейных пар, но на этот раз – молодоженов без детей.

Автор – магистрант ЧелГУ Виталина Кропачева – сравнит результаты своего исследования с выводами, сделанными Ольгой Исмагиловой.