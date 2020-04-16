Птичник «Равис» отправится в Москву

Команда робототехников Рощинской средней школы стала победителем регионального этапа VII Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели».

В связи с эпидемией и введением карантина защита проектов проходила в онлайн-режиме. Это обстоятельство не помешало юным техникам показать блестящий результат. На суд жюри школьники представили проект «Микроклимат в птичнике».

Во время работы над проектом ребята приходили на предприятие «Равис», оценивали оборудованные на птицефабрике птичники. По их словам, особенность проектного птичника в том, что он экономичнее обычного.

Как отмечают в пресс-службе компании, на конференции было представлено много интересных и актуальных проектов. Мнение экспертов не было единогласным, но в конечном итоге разработка рощинских школьников была признана лучшей.

Победители регионального этапа получили дипломы и право представить Челябинскую область на VII Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», которая пройдет в Государственной Думе РФ в июне этого года.