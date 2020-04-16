ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Птичник «Равис» отправится в Москву

Общество
Вчера, 17:33

Команда робототехников Рощинской средней школы стала победителем регионального этапа VII Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели».

В связи с эпидемией и введением карантина защита проектов проходила в онлайн-режиме. Это обстоятельство не помешало юным техникам показать блестящий результат. На суд жюри школьники представили проект «Микроклимат в птичнике». 

Во время работы над проектом ребята приходили на предприятие «Равис», оценивали оборудованные на птицефабрике птичники. По их словам, особенность проектного птичника в том, что он экономичнее обычного.

Как отмечают в пресс-службе компании, на конференции было представлено много интересных и актуальных проектов. Мнение экспертов не было единогласным, но в конечном итоге разработка рощинских школьников была признана лучшей.

Победители  регионального этапа получили дипломы и право представить Челябинскую область на VII Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», которая пройдет в Государственной Думе РФ в июне этого года.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Вчера, 14:05
В Челябинске начали убирать ненужные ограждения
Вчера, 13:24
В Челябинской области у работников супермаркетов начали брать анализы на коронавирус
Вчера, 12:51
Южноуральские садоводы могут остаться без общественного транспорта
Вчера, 12:24
Челябинские археологи открыли новые подробности жизни в эпоху бронзы
Вчера, 12:21
Карантин для пассажиров из Москвы и Питера, прибывающих в Челябинскую область, введут с 17 апреля
Вчера, 11:46
Текслер призвал верующих прислушаться к рекомендациям Патриарха и митрополита
Вчера, 11:28
Новые случаи коронавируса выявлены в Красноармейском и Чебаркульском районах
Вчера, 10:19
Статистика по коронавирусу в Челябинской области: по возрасту, источникам заражения, степени болезни
Вчера, 09:14
Сегодня у православных Чистый четверг
15.04.20 18:40
Сегодня Челябинск получил вторую партию гуманитарного груза от РМК
Происшествия
Вчера, 22:39
На Челябинск наступает огонь
Общество
Вчера, 11:46
Текслер призвал верующих прислушаться к рекомендациям Патриарха и митрополита
Новости
Вчера, 23:38
Федерация
В 1,5 раза выросло число случаев коронавируса за сутки в УрФО
Вчера, 20:50
Общество
В Челябинске остановку общественного транспорта хотят вернуть ко входу на ж/д вокзал
Вчера, 19:53
Общество
Виктор Рашников направил полмиллиарда на борьбу с COVID-19
Вчера, 19:36
Общество
В Центральном районе Челябинска появится камень времени
Вчера, 19:22
Происшествия
В Челябинске в вечерней аварии на Доватора в авто зажало мужчину
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Вчера, 20:50
Общество
В Челябинске остановку общественного транспорта хотят вернуть ко входу на ж/д вокзал
Вчера, 19:53
Общество
Виктор Рашников направил полмиллиарда на борьбу с COVID-19
Вчера, 19:36
Общество
В Центральном районе Челябинска появится камень времени
Вчера, 15:07
Общество
Челябинцы рассказали, как собирались праздновать Пасху
Вчера, 14:07
Общество
В больницы региона поступают маски от РМК
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика