Пушки от южноуральских таможенников поехали на Донбасс

Челябинские таможенники отправили на Донбасс строительный инструмент и тепловые пушки.

Челябинские таможенники передали защитникам и жителям Донецкой и Луганской республик партию гуманитарной помощи. Несколько дизельных тепловых пушек, электродрели, шуруповерты, угловые шлифовальные машинки и наборы ручных инструментов. Все это приобретено на добровольные пожертвования должностных лиц таможни.

«С первого дня существования проекта «Все для Победы!» челябинские таможенники принимают в нем активное участие. В 2022 году сотрудники таможни вместе с коллегами из Уральского таможенного управления отправили на Донбасс более трех тонн продуктов. Это макаронные изделия и мука», - отметил начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.

Также в рамках проекта «Все для Победы!» члены молодежного совета таможни, ветераны и действующие сотрудники передавали на нужды СВО медикаменты, теплые вещи, спальные мешки, туристические коврики, предметы личной гигиены, аккумуляторные батареи.