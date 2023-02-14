14.02.2023
После вмешательства прокуратуры Челябинской области в Берлине появилась нормальная питьевая вода
14.02.2023
Челябинцы уничтожили баки для раздельного сбора мусора
14.02.2023
Педофила из Сосновского района отправили в колонию строгого режима
14.02.2023
Задержана подельница мошенников, забиравших деньги у пенсионеров Челябинска
14.02.2023
Народный порыв: как в Челябинске создавался танковый корпус сверх плана
14.02.2023
Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики ММК
Пушки от южноуральских таможенников поехали на Донбасс
14.02.2023
Спецгруппа по вопросам СВО обработала 22 тысячи обращений и сделала выводы
14.02.2023
На харьковском направлении ЗВО прибывают иностранцы
14.02.2023
Маргарита Павлова посетила авиационную базу челябинской войсковой части
13.02.2023
Челябинцы наладили промышленное производство хвостовиков
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023