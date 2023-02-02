Путков: Изучаем комплексы фото и видеофиксации не пристегнутых пассажиров

В Челябинской области сотрудники ГИБДД изучают комплексы для фото и видеофиксации пассажиров, которые не пристегнуты ремнями безопасности, особенно на задних сидениях.

Об этом рассказал сегодня, второго февраля, начальник ГИБДД Челябинской области Иван Путков.

«Новые комплексы фото и видео фиксации будут выявлять нарушения ПДД, связанные с непристегнутым ремнем безопасности. В большинстве аварий, которые произошли в регионе, пассажиры, которые находились на заднем сидении могли бы выжить, если бы были пристегнуты ремнем безопасности», - отметил полицейский.

По предварительной информации, стационарные комплексы будут располагаться на выездах из Челябинска. Планируется, что в дальнейшем в регионе заработает система распознающая движение по выделенным полосам для общественного транспорта.

«Идет работа с подрядчиками, которые устанавливали камеры фото и видеофиксации», - добавил Иван Путков.

Следующий этап – фиксация использования водителями мобильных телефонов.