В Челябинской области сократят сроки выдачи результатов теста на ковид, при задержке можно пожаловаться

В Челябинской области никто из привитых медиков не заболел

Пятилетнюю девочку из Челябинска, которая ушла из дома, забрали в реабилитационный центр

Найденную пятилетнюю челябинку органы социальной защиты забрали из семьи. По информации из собственных источников, ее родители злоупотребляли алкоголем. Ребенок был оставлен без внимания.

Пятилетнюю девочку из Челябинска, которая ушла из дома и была найдена в полицейскими в соседнем дворе, органы соцзащиы забрали из семьи. Она помещена социально-реабилитационный центр.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», пятилетняя девочка из Челябинска, которая ушла 19 ноября из дома, была найдена спустя сутки.

По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

Сейчас девочка помещена в социально-реабилитационный центр для выяснений всех обстоятельств ее ухода из дома.