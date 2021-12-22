22.12.2021
В Челябинске на улице Линейной обнаружена гигантская свалка строительного и бытового мусора
22.12.2021
Челябинск продолжает спасаться из снежного плена
22.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 22 декабря
21.12.2021
Дельта vs Омикрон: врач-инфекционист рассказал об отличиях вариантов вируса
21.12.2021
Актёры сериала «Молодёжка» открыли хоккейную коробку РМК в Челябинске
21.12.2021
Дед Мороз и Снегурочка напомнили водителям правила пересечения железнодорожных переездов на Южно-Уральской магистрали
Работник ММК создал лучший в России фотопортрет человека труда
20.12.2021
ММК стал победителем национальной премии «Чистый воздух»
15.12.2021
Лучший поставщик: ММК в очередной раз наградил своих самых надежных партнеров
15.12.2021
ММК улучшил позиции в рейтинге экологической ответственности WWF России
14.12.2021
МегаФон построит частную LTE-сеть на производственных площадках ММК
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021