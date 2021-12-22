Работник ММК создал лучший в России фотопортрет человека труда

Фотограф научного-технического центра ПАО «ММК» (Челябинская область) Александр Барденцев стал победителем всероссийского фотоконкурса «Лица труда».

Ежегодный конкурс фотографий, посвященный представителям рабочих профессий, был организован «Партией Дела» и медиагруппой «Комсомольская правда». Мероприятие проходило уже в четвертый раз, и с каждым годом число участников и их география неуклонно расширяются. В этом году на рассмотрение экспертной комиссии поступило в общей сложности свыше двух тысяч работ из разных уголков страны. Среди участников как профессиональные фотографы, так и любители.

Основная задача конкурса - привлечь внимание россиян к рабочим профессиям, повысить их престиж. С помощью конкурсных работ можно познакомиться с настоящими героями нашего времени, теми людьми, чьим трудом создается экономическое могущество страны и кого сегодня практически невозможно увидеть на глянцевых обложках журналов.

В этом году эксперты оценивались работы в пяти номинациях: «Лучший портрет Человека труда», «Лучший портрет наставника», «Лучший молодой специалист», «Любимая работа» и «Космический труд» (спецноминация учреждена в честь 60-летия первого полета человека в космос).

Фотографии оценивались по следующим критериям: художественная ценность, интересный и оригинальный ракурс, отражение темы конкурса.

В финальный этап прошло 50 лучших снимков, которые наглядно отражают разнообразие и разносторонность рабочих профессий. Все они стали экспонатами выставки «Лица труда», открывшейся на прошлой неделе в Государственном центральном музее современной истории России.

Работающий на Магнитогорском металлургическом комбинате фотограф Александр Барденцев впервые участвовал в конкурсе, представив две своих работы. И сразу успех. Одна из этих работ - фотопортрет горнового доменного цеха, получивший называние «Жара», - принесла автору победу в самой престижной номинации конкурса - «Лучший портрет Человека труда». На снимке металлург запечатлен в процессе работы. Из-за сильной жары горновому приходится обливать себя водой.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», членов экспертной комиссии не оставила равнодушными особая эстетика горячей профессии металлурга, имеющего дело с раскаленным металлом.