Расширение улицы Худякова в Челябинске обсудили в областном правительстве

Проблема автомобильных пробок на челябинской улице Худякова стала темой совещания в правительстве Челябинской области. Оптимальным решением власти сочли расширение дороги до шести полос. Также планируется переделать «кольцо» на плотине в перекрёсток и построить дорогу Красное Поле – Полетаево. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Внимание областных чиновников к муниципальной дороге неслучайно: улица Худякова – это основная магистраль, соединяющая центр южноуральской столицы с многочисленными загородными посёлками. Ежедневно в часы пик она встаёт в автомобильных заторах. Однако предложение Общественной палаты региона решить вопрос быстро и просто, добавив по полосе в каждую сторону, вызвало резкую критику со стороны ряда эко-активистов. По их мнению, расширение дороги не устранило проблему в 2008 году и не устранит сейчас, поскольку плотина, в которую упирается Худякова, по-прежнему останется «бутылочным горлышком», собирающим транспортный поток. Основные причины пробок, утверждают общественники, это неразвитость социальной инфраструктуры пригорода Челябинска и непродуманность транспортной системы Челябинской агломерации в целом.

Как отмечается на сайте южноуральского правительства, мэрия Челябинска рассмотрела несколько вариантов организации дорожного движения на улице Худякова, в том числе с устройством реверсивной полосы. Однако, разгрузить улицу без расширения проезжей части, по мнению чиновников, нельзя.

«Проектировщики сделали вывод, что оптимальным и безопасным решением будет расширение улицы Худякова до трех полос движения в каждую сторону. Расширение планируется за счет имеющегося свободного пространства с южной и северной стороны дороги, не потребуется изменение границ городского бора. Также проектировщикам удалось сохранить городскую среду, и полоса прогулки и движения на велосипеде вдоль бора будет сохранена», - подчёркивается в сообщении.

В правительстве добавили, что ни одно дерево, входящее в границы особо охраняемых природных территорий, не будет тронуто. «Для расширения улицы Худякова на участке от улицы Татьяничевой до плотины потребуется убрать 22 дерева, значительная часть из которых являются ослабленными или угнетёнными», - отметили в областном кабмине. Вместо каждого спиленного дерева высадят шесть крупномерных саженцев, в результате вдоль Худякова появится 132 дерева.

При этом областные власти решили не ограничиваться только лишь дорожными работами и пообещали предпринять комплексные меры: реконструировать кольцо на пересечении улиц Гостевая, Прибрежная и Лыжных Батальонов (его переделают переделана в перекрёсток с полосами ответвления на право), построить новую четырёхполосную дорогу Красное Поле – Полетаево, а также увеличить число школ, детсадов и других социальных объектов в пригородных посёлках. Это позволит частично разгрузить дорогу до Челябинска и снизить нагрузку на Худякова.

«Сосновский район динамично развивается, к сожалению, были допущены ошибки: опережающими темпами вводится жилье, а социальные и инфраструктурные объекты с неким запозданием. Но в этой части многое делается, сейчас в стадии проектирования и строительства четыре детских сада и четыре школы, некоторые объекты будут введены уже в 2022 году», – подчеркнул вице-губернатор Сергей Шаль.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, решение проблемы отсутствия социальной инфраструктуры в новых микрорайонах стоит на особом контроле губернатора Алексея Текслера. В этом году планируется сдача школы на 1100 мест в микрорайоне «Привилегия», в следующем запланировано ввести в эксплуатацию детский сад. Также началось строительство школы на 1100 мест в микрорайоне «Вишнёвая горка». В 2022 году детский сад на 200 мест должен появиться в посёлке Кременкуль, а в 2023 году - в микрорайоне «Вишнёвая горка».

Кроме того, министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области рассматривает возможность строительства нескольких школ и садиков через механизм инфраструктурных облигаций.

Обсуждение проблемы в таком случае, скорее всего, призвано снизить накал общественной дискуссии. Между тем, по мнению экономиста и члена Общественной палаты региона Сергея Передерия, по-прежнему нет ответа на главный вопрос: что даёт банальное расширение дороги для увеличения скорости движения без «расшивки» «узких мест» - перекрёстков, светофоров и переходов в районе Татьяничевой, Лесопарковой и «обкомовки»?

«А если этой «расшивки» не будет – с чего вдруг исчезнут «пробки» у плотины и моста через Миасс?», - задаётся общественник риторическим вопросом. По его мнению, следствием будет только бессмысленное расходование сотен миллионов бюджетных рублей при общем ухудшении ситуации.