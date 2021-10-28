Расширены основания для включения южноуральских сирот в список нуждающихся в жилье

В Челябинской области расширят перечень оснований для включения детей-сирот в список нуждающихся в получении жилья.

Соответствующий законопроект рассмотрели сегодня, 28 октября, депутаты Законодательного собрания области.

Законопроектом вводится дополнительное основание для признания факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жилых помещениях.

Ребенок-сирота будет признан нуждающимся в улучшении жилищных условий и включен в список нуждающихся в жилье по Челябинской области, если в принадлежащем ему или нанимаемом им по договору социального найма жилом помещении вместе с ребенком-сиротой проживают на законном основании граждане, не являющиеся членами его семьи (не близкие родственники).

«Необходимость таких изменений вызвана жизненными ситуациями. Таких случаев немного, но они имеют место быть, – пояснил председатель комитета ЗСО по социально политике Сергей Буяков. – Например, мать и ребенок являются сособственниками жилого помещения. Мать лишают родительских прав, и ребенок попадает в организацию для детей, оставшихся без попечения родителей. За время нахождения в детском доме мать перепродает свою долю в праве собственности посторонним людям, по достижении 18-ти лет ребенок возвращается домой и не может фактически проживать в одном жилом помещении с чужими людьми, зачатую ведущими асоциальный образ жизни».

Как рассказала первый заместитель министра социальных отношений Ирина Скалунова, ежегодно за счет средств федерального и областного бюджетов жилыми помещениями обеспечиваются не менее 700 детей-сирот. «Закон поможет нам защитить права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – подчеркнула замминистра.

Законопроект принят в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго.