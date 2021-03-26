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Растениеводство Еткульском районе развивается на высоком уровне

Растениеводство в Еткульском муниципальном районе (Челябинская область) развивается на высоком уровне, о чем в ходе агрономического совещания заявил районный глава Юрий Кузьменков.

В приветственном слове он сказал также о сложных погодных условиях, с которыми пришлось столкнуться в прошлом году, и пожелал успехов в новом сельскохозяйственном сезоне.

В работе совещания приняли участие представители министерства сельского хозяйства Челябинской области, ООО «Пестициды.ru», Еткульского отделения Россельхозцентра, Русского страхового общества «ЕВРОИНС», Центра химизации и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский».

В рамках агросовещания был организован круглый стол для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и желающих в будущем получать государственную поддержку. Круглый стол посетили около двадцати человек.

Руководитель Центра поддержки фермерства Елена Азарова познакомила участников с действующими программами, способами получения мер государственной поддержки. Представители управления социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района проконсультировали граждан по вопросам оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта на занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью.

После участия в круглом столе семь фермеров решили принять участие в государственной программе поддержки сельхозпредставителей.

Присутствующие отметили несомненную пользу и информативность таких мероприятий, возможность познакомиться друг с другом и приглашенными специалистами, пообщаться в неформальной обстановке.

Сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики Еткульского муниципального района.

На территории района осуществляют хозяйственную деятельность девять сельскохозяйственных предприятий, 27 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, основным направлением хозяйственной деятельности которых является растениеводство.

Фермеры занимаются выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных, а также плодово-ягодных культур – таких, как клубника, смородина, жимолость, малина.

Общая площадь пашни в Еткульском районе - свыше 90 тысяч гектаров, из них в обороте – более 66 тысяч га. В структуру посева входят пшеница, ячмень, лен, подсолнечник на зерно, расторопша, горох, овес, кукуруза на зерно, картофель, конопля масличная, овощи, озимая пшеница и тритикале, рапс, кормовые культуры.

С каждым годом увеличивается площадь под масличными культурами, сейчас она составляет 14,8 процента от общей площади посевов. По сравнению с 2019 годом, посевные и уборочные площади зерновых и зернобобовых культур практически не изменились, а вот урожайность с 16 ц/га в 2019 году, вследствие засухи, упала до 8,5 ц/га в 2020 году.

При небывалой засухе удалось заготовить необходимое количество кормов: план заготовки сена был выполнен на 100 процентов, сенажа - на 109 процентов и силоса - на 129 процентов. Хозяйствами района выделено 29 процентов от общей площади посевов под кормовые культуры: это кукуруза на силос, однолетние травы на сено, сенаж.

Засуха, безусловно, повлияла на объём имеющейся зелёной массы. Для хозяйств это вылилось в дополнительные расходы: для проведения заготовки одной питательной единицы площадь заготовки увеличилась в два-три раза.

Осенью 2020 года предприятия обеспечили себя семенами не полностью в связи с засухой. Но радует, что даже в таких тяжелых условиях сельхозпроизводители занимаются сортообновлением, заключают договора и завозят элитные семена.

Это такие хозяйства, как СПК «Коелгинское» имени Шундеева, ПАО «Птицефабрика Челябинская», крестьянско-фермерское хозяйство Андрея Калайды, фермеры Андрей Пискун, Федор Байтингер и Николай Гусев.

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Ярош занимается выращиванием пшеницы, ячменя, овса, гречихи, подсолнечника и рапса.

За последние десять лет крестьянско-фермерское хозяйство Дмитрия Викторовича по площади увеличилось с 200 до 1100 гектаров.

Причем все эти земли вновь вводились им в оборот. Увеличение площадей происходило постепенно и за счет собственных средств. Фермер выращивает пшеницу «Ингала РС-2», рапс «Юбилейный РС-1», пшеницу «Гренада Элита», горох «Аксайский усатый», ячмень «Омский 95», лен «Северный», производит конкурсные сортоиспытания озимой и яровой пшеницы, гречихи, рапса, овса, ячменя.

В 2021 году Дмитрий планирует реализовывать семенную продукцию пшеницы, гречихи (сорт «Темп») и льна (сорт «Северный»). Фермеры смогут приобрести два сорта пшеницы – это ранний спелый Гренада и поздний спелый Ингала.

Фермерское хозяйство является базовым для Еманжелинского государственного сортоиспытательного участка. Дмитрий входит в совет Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, награжден медалью за вклад в развитие агропромышленного комплекса.

В Еткульском районе сортообновление проводит и Андрей Тимофеевич Калайда, который занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Начинал он с обработки 40 гектаров паевых земель, с каждым годом наращивая объемы, - сейчас посевная площадь составляет 380 гектаров. Свою продукцию фермер реализует таким крупным предприятиям, как «Ариант», «Макфа», «Равис».

Получая натуральную качественную продукцию, востребованную на рынке, фермеры района заботятся и о развитии своих предприятий, всё активнее включаясь в программы государственной поддержки.

Так, в 2019 году фермеры Абай Сарсенов и Марина Ярушина получили грант «Агростартап» на сумму шесть миллионов рублей. А в 2020 году уже четыре наших земляка – Рустам Харисов, Алексей Щетихин, Иван Лосюк и Кублады Сарсенов - стали победителями в конкурсном отборе и выиграли гранты на общую сумму 16,5 миллиона рублей.

«Хочется отметить, что в сельское хозяйство в нашем районе приходят молодые фермеры. Радует, что они осваивают новые земли, занимаются выращиванием традиционных культур и сортообновлением, пробуют новые виды растений. Надеюсь, что ряды молодых, активных и целеустремленных фермеров в нашем районе с каждым годом будут пополняться, а опытные работники сельскохозяйственной отрасли будут делиться с молодежью своими знаниями и опытом» - прокомментировал глава Еткульского района Юрий Кузьменков.

На сегодняшний день фермеры уже начали подготовку к полевым работам, произвели ремонт техники, сдают семена на анализы, закупают необходимые минеральные удобрения, средства защиты от вредителей и болезней.

Фото: архив администрации Еткульского муниципального района