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Растениеводство Еткульском районе развивается на высоком уровне

Растениеводство в Еткульском муниципальном районе (Челябинская область) развивается на высоком уровне, о чем в ходе агрономического совещания заявил районный глава Юрий Кузьменков.

В приветственном слове он сказал также о сложных погодных условиях, с которыми пришлось столкнуться в прошлом году, и пожелал успехов в новом сельскохозяйственном сезоне.

В работе совещания приняли участие представители министерства сельского хозяйства Челябинской области, ООО «Пестициды.ru», Еткульского отделения Россельхозцентра, Русского страхового общества «ЕВРОИНС», Центра химизации и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский».

В рамках агросовещания был организован круглый стол для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и желающих в будущем получать государственную поддержку. Круглый стол посетили около двадцати человек.

Руководитель Центра поддержки фермерства Елена Азарова познакомила участников с действующими программами, способами получения мер государственной поддержки. Представители управления социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района проконсультировали граждан по вопросам оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта на занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью.

После участия в круглом столе семь фермеров решили принять участие в государственной программе поддержки сельхозпредставителей.

Присутствующие отметили несомненную пользу и информативность таких мероприятий, возможность познакомиться друг с другом и приглашенными специалистами, пообщаться в неформальной обстановке.

Сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики Еткульского муниципального района.

На территории района осуществляют хозяйственную деятельность девять сельскохозяйственных предприятий, 27 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, основным направлением хозяйственной деятельности которых является растениеводство.

Фермеры занимаются выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных, а также плодово-ягодных культур – таких, как клубника, смородина, жимолость, малина.

Общая площадь пашни в Еткульском районе - свыше 90 тысяч гектаров, из них в обороте – более 66 тысяч га. В структуру посева входят пшеница, ячмень, лен, подсолнечник на зерно, расторопша, горох, овес, кукуруза на зерно, картофель, конопля масличная, овощи, озимая пшеница и тритикале, рапс, кормовые культуры.

С каждым годом увеличивается площадь под масличными культурами, сейчас она составляет 14,8 процента от общей площади посевов. По сравнению с 2019 годом, посевные и уборочные площади зерновых и зернобобовых культур практически не изменились, а вот урожайность с 16 ц/га в 2019 году, вследствие засухи, упала до 8,5 ц/га в 2020 году.

При небывалой засухе удалось заготовить необходимое количество кормов: план заготовки сена был выполнен на 100 процентов, сенажа - на 109 процентов и силоса - на 129 процентов. Хозяйствами района выделено 29 процентов от общей площади посевов под кормовые культуры: это кукуруза на силос, однолетние травы на сено, сенаж.

Засуха, безусловно, повлияла на объём имеющейся зелёной массы. Для хозяйств это вылилось в дополнительные расходы: для проведения заготовки одной питательной единицы площадь заготовки увеличилась в два-три раза.

Осенью 2020 года предприятия обеспечили себя семенами не полностью в связи с засухой. Но радует, что даже в таких тяжелых условиях сельхозпроизводители занимаются сортообновлением, заключают договора и завозят элитные семена.

Это такие хозяйства, как СПК «Коелгинское» имени Шундеева, ПАО «Птицефабрика Челябинская», крестьянско-фермерское хозяйство Андрея Калайды, фермеры Андрей Пискун, Федор Байтингер и Николай Гусев.

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Ярош занимается выращиванием пшеницы, ячменя, овса, гречихи, подсолнечника и рапса.

За последние десять лет крестьянско-фермерское хозяйство Дмитрия Викторовича по площади увеличилось с 200 до 1100 гектаров.

Причем все эти земли вновь вводились им в оборот. Увеличение площадей происходило постепенно и за счет собственных средств. Фермер выращивает пшеницу «Ингала РС-2», рапс «Юбилейный РС-1», пшеницу «Гренада Элита», горох «Аксайский усатый», ячмень «Омский 95», лен «Северный», производит конкурсные сортоиспытания озимой и яровой пшеницы, гречихи, рапса, овса, ячменя.

В 2021 году Дмитрий планирует реализовывать семенную продукцию пшеницы, гречихи (сорт «Темп») и льна (сорт «Северный»). Фермеры смогут приобрести два сорта пшеницы – это ранний спелый Гренада и поздний спелый Ингала.

Фермерское хозяйство является базовым для Еманжелинского государственного сортоиспытательного участка. Дмитрий входит в совет Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, награжден медалью за вклад в развитие агропромышленного комплекса.

В Еткульском районе сортообновление проводит и Андрей Тимофеевич Калайда, который занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Начинал он с обработки 40 гектаров паевых земель, с каждым годом наращивая объемы, - сейчас посевная площадь составляет 380 гектаров. Свою продукцию фермер реализует таким крупным предприятиям, как «Ариант», «Макфа», «Равис».

Получая натуральную качественную продукцию, востребованную на рынке, фермеры района заботятся и о развитии своих предприятий, всё активнее включаясь в программы государственной поддержки.

Так, в 2019 году фермеры Абай Сарсенов и Марина Ярушина получили грант «Агростартап» на сумму шесть миллионов рублей. А в 2020 году уже четыре наших земляка – Рустам Харисов, Алексей Щетихин, Иван Лосюк и Кублады Сарсенов - стали победителями в конкурсном отборе и выиграли гранты на общую сумму 16,5 миллиона рублей.

«Хочется отметить, что в сельское хозяйство в нашем районе приходят молодые фермеры. Радует, что они осваивают новые земли, занимаются выращиванием традиционных культур и сортообновлением, пробуют новые виды растений. Надеюсь, что ряды молодых, активных и целеустремленных фермеров в нашем районе с каждым годом будут пополняться, а опытные работники сельскохозяйственной отрасли будут делиться с молодежью своими знаниями и опытом» - прокомментировал глава Еткульского района Юрий Кузьменков.

На сегодняшний день фермеры уже начали подготовку к полевым работам, произвели ремонт техники, сдают семена на анализы, закупают необходимые минеральные удобрения, средства защиты от вредителей и болезней.

Фото: архив администрации Еткульского муниципального района

Автор: Дарья Болесова
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В Верхнем Уфалее вновь возбуждено уголовное дело, связанное со строительством очистных сооружений
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26.03.2021 11:03
«Просветись!» на Кировке: у челябинцев в субботу проверят легкие и возьмут тест на ВИЧ
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26.03.2021 11:02
Челябинцы могут выбрать покрытие дорожек и тротуаров
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26.03.2021 10:57
Урал-пресс-информ вновь дарит билеты в театр
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26.03.2021 10:48
Челябинский «Манекен» опубликовал афишу на апрель
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26.03.2021 10:39
Южноуральцев будут подстригать осужденные, освободившиеся из копейской колонии
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26.03.2021 10:32
Мухометьярова: Я не хочу, чтобы судили директоров школ
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26.03.2021 10:28
В Челябинске задержан житель Таджикистана с килограммом героина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
26.03.2021 10:25
В Сатке назначили наказание владелице собаки, напавшей на ребенка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
26.03.2021 10:04
МГТУ имени Носова займется изучением экологической обстановки в Магнитогорске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
26.03.2021 09:51
Южноуральские депутаты предлагают изменить правила обращения с безнадзорными животными
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
26.03.2021 09:51
Подарки космического размаха получает от челябинцев Исторический музей Южного Урала
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
26.03.2021 09:48
Выбросы на Коркинском разрезе сократились на треть
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
26.03.2021 09:34
В семи городах Челябинской области установились НМУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
26.03.2021 09:30
В пятницу в Челябинской области ясно и без осадков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 23:15
Челябинский областной суд отправил экс-начальника ГИБДД Чебаркуля в колонию
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 23:07
Областной суд изменил наказание бывшему ректору УралГУФКа
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 21:30
Как выбрать напольную плитку для кухни?
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 21:15
Депутаты Магнитогорска оценили работу административных комиссий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 18:04
Анонсы событий и мероприятий на 26 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 17:48
В Карабаше мужчина избил знакомого и оставил его умирать на лавочке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 17:10
Бизнесмен из Сатки разбился на квадроцикле
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 17:05
Текслер возглавил Федерацию бокса Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 17:02
Полицейские и сотрудник СИЗО из Златоуста, фабриковавшие уголовные дела, остались на свободе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 17:00
Челябинские партийные лидеры неспособны противостоять провокаторам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 16:51
Все больше пассажиров предпочитают оплачивать проезд транспортной картой «Интерсвязи»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 16:47
Юбки из мусорных пакетов и платья из газеты: заключенные челябинской колонии устроили дефиле
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 16:31
Запашный проинспектирует челябинский цирк
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 16:22
В Троицке началась распиловка льда
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 16:11
12-летняя школьница из Магнитогорска бросилась задерживать грабителя
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 15:57
В Копейске неизвестный расстрелял собаку прямо на территории школы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 15:52
РЖД: В Челябинской области тепловоз сошел с рельсов не на путях ЮУЖД
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 15:03
Аферисты стали звонить златоустовцам с «горячих» линий силовых ведомств
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 14:54
Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение по коллективному обращению южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 14:53
В новом микрорайоне Челябинска открыли современную муниципальную библиотеку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 14:02
Пограничники задержали крупную партию «Снюса»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 13:46
В Челябинске водители выходили на маршруты без медосмотра
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 13:45
В Картинной галерее Челябинска грядет «Час Земли»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 13:13
Челиндбанк вошел в рейтинг самых надежных банков России по версии Forbes
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 13:06
На выезде из Челябинска выставлены автоматчики
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 13:04
Мать воспитанника «Трактора» хочет поговорить с хоккеистом, бросившим в ее сына смертельную шайбу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 12:43
Три хирурга, покинувшие Верхнеуральскую больницу из-за конфликта с главврачом, нашли новую работу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 12:33
Охотнее всего за вывоз мусора в Челябинской области платят жители Южноуральска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 12:27
Легенда и Легион: челябинцы придумали клички будущим четвероногим полицейским
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 12:15
Для абитуриентов ЮУрГУ проводят мастер-классы по финансам, психологии и юридической тематике
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 11:59
Из-за утечки топлива в аэропорту Челябинска задержан рейс до Москвы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 11:45
Челябинцы продолжают зарабатывать себе на жизнь за счет мигрантов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 11:41
Аргаяшская ТЭЦ заплатит 150 тысяч рублей штрафа за загрязнение двух озер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 11:24
Челябинский боксер Эдуард Абзалимов объявил о завершении спортивной карьеры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 11:16
Муниципальные учреждения здравоохранения Челябинска перейдут на баланс области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 11:04
В Челябинске по требованию прокурора остановили строительство 25-этажного дома
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 10:52
Андрей Шмидт: Новый состав Молодежной палаты Челябинска будет очень разносторонним
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 10:42
В Челябинске на маршруты вышло семь новых экологичных ЛиАЗов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 10:30
В нацпарке «Зигальга» прошла первая зимняя перепись рогатого и хвостатого «населения»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 10:06
В Заксобрании Челябинской области чествовали работников культуры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 09:53
В Коркино одну из центральных улиц залило водой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 09:26
Южноуральцев приглашают на «Фабрику самозанятых»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 23:58
Росимущество передало в муниципальную собственность Челябинска памятники Великой Отечественной войны
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 23:47
Депутаты Челябинска через неделю решат судьбу проекта по демонтажу незаконно размещенных ларьков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 23:37
Военная прокуратура Челябинского гарнизона открыла центр помощи призывникам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 23:19
В Челябинске дорожный подрядчик пришел на помощь школе-интернату на Жукова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 23:12
Наталья Котова поздравила добровольцев «Лизы Алерт» с днем рождения отряда
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 18:19
Анонсы событий и мероприятий на 25 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 17:13
В Златоусте структурное подразделения Роскосмоса снова пытается продать любимое место отдыха горожан
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 17:09
Экс-депутат Челябинска Ольховский предположил, что городской мэрии «даже на Путина плевать»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 17:04
УК Златоуста: Беременные страдают из-за вандалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 17:03
Администрация Златоуста выделила деньги на помощь семье многодетного отца, который погиб на производстве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 17:01
Жителям Челябинской области предлагают заработать на добровольной сдаче оружия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 17:00
В Челябинске ржавый «подснежник» в коврах отправили на спецстоянку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 16:29
Четверг в Челябинской области будет ясным
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 16:11
В Челябинске в уголовном деле главного энергетика муниципального предприятия появились новые эпизоды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 16:10
Дети из реабилитационного центра Челябинска задумались о карьере в МВД
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 16:09
Жители Никольской рощи поблагодарили Сергея Колесника за быструю и правильную реакцию на критику
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 15:50
Челябинские кукольники увезли в Киров «Муху-Цокотуху», «Каштанку» и «Нового Робина-Бобина»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 15:30
Почти 114 тысяч южноуральцев поставили прививку от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 14:41
В Снежинске служебная собака помогла раскрыть преступление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 14:23
Тысячелетия Великой Степи: в Чесменском районе создают еще один живой средовой музей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 14:11
Сергей Миронов: Независимость Центробанка угрожает суверенитету страны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 13:46
Жители Еманжелинска осуждены за убийство бездомного, совершенное 14 лет назад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 13:14
Южноуральские предприниматели смогут отправиться в бесплатный шоп-тур
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 13:08
Психоневрологический интернат уличили в сбросе сточных вод в реку в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 13:00
На сцене челябинской «Родины» прозвучит «Время Баха»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 12:47
В Челябинске пройдет первый Всероссийский форум для руководителей детских цирковых коллективов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 12:45
Директор аэропорта Челябинска, который заставил подчиненного инсценировать ДТП, останется под арестом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 12:42
Бастрыкин поручил дать правовую оценку выставке «Мир тела», которую привез в Москву «Доктор Смерть»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 12:40
Златоустовские ватерполистки готовы дать бой соперницам из Венгрии
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24.03.2021 12:17
Челябинский Молодёжный отметит Всемирный День театра ярким драматургическим марафоном
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 12:15
В Челябинской области осудили пособника экс-главы поселения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:45
За время пандемии ковид оборвал жизни почти 2,3 тысячи южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:44
Челябинская школа выступила с инициативой увековечить память своего бывшего ученика, погибшего в Чечне
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:43
В Челябинской области жители Линёвки могут оказаться отрезанными от всего мира
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:26
В сервисе «Яндекс.Заправки» появилась привязка бонусной карты «Башнефти»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:14
Беременные женщины из Златоуста стали заложниками сломанного лифта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:13
В Кыштыме ревнивый мужчина до смерти избил возлюбленную
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:04
Курганские энтузиасты рассказали челябинцам о заповедном Зауралье
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 10:50
Средняя зарплата за январь в Челябинской области выросла на 0,3%
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 10:20
ФАП в Большевике до сих пор не начал работать, несмотря на поручение губернатора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 20:22
«МРОТ мне в рот»: участники акции «Жизнь на минималках» записали клип
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 19:37
Бизнесмен из Челябинска, подозреваемый в махинациях с землей, два месяца проведет в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 17:44
Анонсы событий и мероприятий на 24 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 17:42
В среду состоится прощание с профессором ЮУрГУ Игорем Баевым
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 17:27
Юный челябинец стал обладателем Кубка Анны Богалий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 17:12
В Златоусте открылась еще одна библиотека нового поколения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:49
Сразу четыре общежития магнитогорского вуза ждет масштабная реновация
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:46
В Миньяре спасатели приступили к противолавинным работам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:33
Аферисты придумали еще один способ мошенничества
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:32
В среду в Челябинской области местами снег с дождем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:24
Жалоба Юрия Латышева на «безобразную реставрацию» дома, где выступал Гашек, ушла в областное правительство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:21
Житель Троицка перечислил мошенникам почти четыре миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:16
В Челябинске иностранца осудили за сбыт наркотиков и отмывание денег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:09
Челябинцев приглашают на испанское шоу мыльных пузырей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 15:34
Жители Красногорска – Текслеру: Помогите вернуть автобусы в поселок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 15:31
В Челябинске начнут выпускать дипломированных урбанистов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 15:20
Музей Победы ждет от юных поэтов Челябинской области стихов о героях войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 15:11
Южноуральские газовики готовы к паводку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 15:08
Магнитогорская Любовь отправилась за идеальным свадебным платьем на реалити-шоу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:53
В Челябинске ФСБ задержала крупного бизнесмена, подозреваемого в махинации с землей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:38
Профсоюзы записали видеоролик к Дню работника культуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:32
В Троицке беременной мошеннице отсрочили исполнение наказания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:29
В Магнитогорске предприятие-банкрот «Монтажник» задолжало работникам 20 миллионов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:26
Появилось видео возможного подозреваемого в убийстве хозяина магазина игрушек в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:23
Директор челябинского зоопарка остается на занимаемой должности, но при одном условии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:01
Защита от DDoS-атак: южноуральский бизнес демонстрирует повышенный интерес к сервисам безопасности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 13:48
В Магнитогорске будут судить экс-сотрудника колонии, который брал взятки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 13:42
Пострадавшая из Миньяра, на которую обрушился пласт снега, остается в реанимации, ее дочь – в Центре помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 13:38
В Челябинской области мужчина застрелил знакомого из-за обидного слова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 13:04
Полицейские Челябинска ищут убийцу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 12:53
В газификацию региона будет вложено почти полмиллиарда рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 12:50
В Магнитогорске пьяный водитель сбил полицейского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 12:31
Экс-вице-спикер ЗСО Челябинской области возглавил Приборно-механический завод «ПО «Маяк»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:48
Работник шиномонтажа из Челябинска взорвал TikTok своим пением
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:34
В Троицке медики не смогли подъехать к девочке, которая лежала под мостом без сознания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:33
Идея обучения в Институте культурного волонтерства пришлась южноуральцам по душе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:31
В Челябинской области победили ковид более 49 тысяч южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:29
ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:16
В мировой суд Челябинска ворвался окровавленный мужчина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:14
Совет Федерации РФ увидел 65 мгновений из жизни Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:03
Для челябинского театра оперы и балета апрель станет месяцем ярких дебютов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 10:42
В Челябинске помянули монахинь и защитников Одигитриевского монастыря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 10:38
Чиновники отремонтируют кровлю дома многодетной семьи, пострадавшей из –за непогоды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 10:21
В Челябинской области обнулят налоги для инновационных предприятий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 10:07
Главе Троицка Виноградову изменили меру пресечения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 20:56
В Челябинске состоится мюзикл-шоу «‎Нотр-Дам-де-Пари»‎, «Ромео и Джульетта»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 17:35
Анонсы событий и мероприятий на 23 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 17:11
В Троицке обвалившийся на школьников потолок отремонтируют на каникулах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 17:04
Во вторник в Челябинской области тепло и местами снег
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:58
Недетские игры челябинских подростков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:57
Житель Коркинского района арендовал машину и продал ее автомобилисту из Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:56
В Южноуральске будут заново судить полицейского и его напарника, который брал взятки мясом косули
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:55
Жители поселка Красногорский пожаловались на сокращение количества автобусных рейсов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:48
Жители частных домов в Миньяре пожаловались на отсутствие воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:27
Жемчужно-белый и бирюзово-зеленый: в Челябинске выбрали расцветку для новых трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:22
В Челябинской области взрослым селянам могут разрешить ездить на школьных автобусах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 15:54
В Чесме бухгалтер медучреждения похитила полтора миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 15:27
В Челябинской области 31 класс закрыт на карантин по ОРВИ и восемь классов – по ковиду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 15:16
В Челябинской области 40 километров федеральных дорог защитят слоями износа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 15:05
Памяти коллеги и друга – Лидии Стариковой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:56
Состояние пострадавшей от схода снега в Миньяре стабильно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:55
Южноуральские полицейские начинают «охоту» на нелегальных мигрантов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:54
Задержана автоледи из Сосновского района, которая пыталась дать взятку полицейскому
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:34
Объем портфеля ВТБ Факторинг в УрФО превысил 86 миллиардов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:34
В Челябинск приехала комиссия из Центрального аппарата МЧС России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:17
Челябинские тайбоксеры выиграли домашний чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:52
Шамне: Комплексное благоустройство территорий строящихся детсадов в Челябинске держу на контроле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:47
Задержан житель Омска, укравший смартфон у умершего на пробежке офицера из Магнитогорска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:45
Врачи ГКБ №1 Челябинска освоили уникальный метод лечения тяжелых пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:38
В Челябинской области многодетная мать задолжала детям два миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:24
Чем чревато для южноуральцев повышение ключевой ставки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:15
Arctic Сonnect для Сахалина: МегаФон обеспечит островитян качественной цифровой инфраструктурой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:14
Южноуральская спортсменка стала призером Кубка России по конному спорту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:57
Ах Астахова предлагает челябинцам откровенный разговор на тему любви и одиночества
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:54
Южноуральского росгвардейца наградили медалью «За спасение погибавших»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:49
Мошенники начали обманывать людей с помощью сайта «Госуслуг»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:48
«Омнибусу» - сто лет, но он продолжает давать уроки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:45
Международный аэропорт Челябинска 28 марта переходит на летнее расписание
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:43
Котова потребовала, чтобы чиновники вышли из кабинетов и сами прошлись по снежным кучам
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22.03.2021 12:42
В Челябинской области разыскивают маньяка из Орска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:40
В Магнитогорске у мужчины изъяли контрафактного алкоголя на один миллион рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:35
Челябинск готовится к паводку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:29
В Челябинской области снижается смертность пациентов с ковид
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:25
В Челябинске новые контракты на благоустройство набережной Миасса скоро будут заключены
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:07
В Челябинске в колонию отправили вора-карманника, похищавшего телефоны на остановках
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:04
В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:00
В Челябинске вода окрасится в зеленый цвет. Зачем?
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 11:42
Челябинцы активно обсуждают новость о грядущей закупке на приобретение 30 новых трамваев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 11:24
За выходные 442 южноуральца бесплатно прошли ПЦР-тестирование
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 11:05
Челябинские власти заявили о продолжающемся снижении безработицы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 11:04
Власти Челябинской области намерены узнать истинную стоимость своего особняка в Москве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 10:51
В Челябинске 85-я маршрутка «Новосинеглазово-Мамино» начала возить льготников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 10:45
В Челябинской области очередное ЧП на путях: поезд сошел с рельсов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 10:04
ММК укрепляет свои позиции на рынке Узбекистана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 10:00
В Коркинском районе продолжают готовиться к слиянию муниципалитетов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 09:44
«Россети Урал» использует все ресурсы в работе по взысканию долгов за электроэнергию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 21:32
В понедельник в Челябинской области – небольшой снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 11:25
В Челябинской области за сутки выявлено 139 новых инфицированных ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 10:53
Экс-руководителя «Челябэнергосбыта» задержали по делу о хищении 10 миллиардов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 01:12
Челябинцев просят сообщать о нависаниях снега с крыш, магнитогорцев предупреждают об опасности вблизи зданий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 00:58
Пострадавшая от схода снега в Миньяре доставлена в Челябинск, а в городе начали чистить крыши
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 23:19
В Чебаркуле грузовой поезд насмерть сбил девушку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 19:47
В Челябинской области за время пандемии умерло две тысячи 250 пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 19:34
В Челябинской области с 22 марта будет снят режим самоизоляции для лиц старшего возраста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 17:04
Банк России впервые за последние 15 месяцев повысил ключевую ставку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 16:36
В Челябинском «Алмазе» выстроилась очередь на прививку от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 13:22
В субботу - «Тужилка» по Масленице
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 13:09
Ушла из жизни «легенда южноуральской журналистики»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 12:50
В субботу - День весеннего равноденствия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 12:39
В Челябинске открывается Школа гусельной игры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 12:21
Возбуждено уголовное дело по факту травмирования жительницы Миньяра глыбой снега с крыши
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 11:56
Пострадавшую от схода снега женщину из Миньяра переводят в Челябинск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 02:05
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения снежной глыбы на жительницу Миньяра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 23:41
Пользователи Instagram сообщили о возобновлении работы сервиса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 22:57
Во всем мире перестали работать Instagram и WhatsApp
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 22:45
Жители Челябинска уже могут начинать влиять на распределение бюджета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 21:44
В Миньяре снежная глыба обрушилась с крыши на женщину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 20:50
В соцсетях Челябинска набирает популярность фото необычной таблички
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 18:17
В выходные в Челябинской области – снегопады, порывистый ветер, скачки давления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 18:06
Как портретный набросок спас Никаса Сафронова от каннибалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:56
Ко Дню театра Камерный театр подготовил выставку визуального шока и читку со зрителями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:37
«Метр квадратный» открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:21
Уральский духовой оркестр свой юбилей  отметит большим концертом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:07
В уральских поездах домашние животные стали чаще ездить без сопровождения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:51
Анонсы событий и мероприятий на 20-22 марта