Районный Дом культуры в поселке Бреды празднует новоселье

После капитального ремонта в поселке Бреды (Челябинская область) открылся районный Дом культуры имени Пушкина. В сверкающих новыми, современными красками кабинетах обустраиваются творческие объединения — и взрослые, и детские. Уже работает и принимает читателей просторная, светлая библиотека.

Здание дома культуры 1967 года постройки, и с тех пор капитального ремонта не было ни разу. В первую очередь поменяли кровлю, во вторую очередь — систему отопления, потому что было холодно. Преобразился дом культуры и в цветовой гамме, при этом мы постарались по максимуму сохранить то хорошее, что оставалось от советского стиля постройки, но привести в более современный вид.

Директор дома культуры Айслу Валеева рассказывает, что заниматься в различные творческие коллективы ходят и стар, и млад — возраст любителей прекрасного варьируется от трёх до восьмидесяти лет.

«Надеюсь, что после этого обновления у нас прибавится и талантов, и зрителей на наших мероприятиях. Ведь в таких условиях и заниматься приятнее, к тому же мы сделали помещения дома культуры более доступными для маломобильных групп населения — оборудовали пандусы, приспособили служебные помещения. Вообще, разница огромная — между тем, как было, и как стало теперь», - сказала Айслу Валеева.

Капитальный ремонт здания районного ДК в Бредах произведен по программе комплексного развития сельских территорий. В 2021 году этот проект преображения сельской территории оказался самым масштабным в Челябинской области, уступив по объёму строительных работ только новому культурно-досуговому центру в Увельском районе

«Большая работа была проделана как главой муниципального района, так и районным управлением культуры. Правильно подготовлена вся проектно-сметная документация, из внебюджетных источников, в том числе из средств муниципалитета, профинансированы обязательные 10 процентов стоимости проекта, — комментирует заместитель министра. — Особенно радует то, что свою долю финансирования вложили предприниматели Брединского района, в том числе сельскохозяйственные организации и фермеры. Из государственного бюджета выделено порядка 16 миллионов рублей. В итоге полностью реконструированы помещения первого и второго этажей — это и библиотека, и кабинеты для кружков, также отремонтирован подвал и заменена кровля дома культуры. Считаю, что детвора будет развиваться, и надеюсь, будет счастлива», - рассказывает заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Недбайло.

За два года действия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» по направлению «Современный облик сельских территорий» в Челябинской области на ремонт и реконструкцию домов культуры, спортивных сооружений, сельских школ выделено около 600 миллионов рублей. Средства направлены в 12 муниципальных образований региона.

В программе развития сельских территорий могут принять участие и муниципальные районы, и сельские агломерации. Чтобы участвовать в отборе проектов, необходимо представить проектно-сметную документацию, результаты государственной экспертизы проекта, изыскать не менее 10 процентов финансирования проекта из внебюджетных источников и подать заявку в региональный минсельхоз. При этом в качестве внебюджетных средств можно использовать помощь промышленных предприятий, в том числе аграрных, поддержку предпринимателей, а также средства местного бюджета.