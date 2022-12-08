Разработки ММК удостоены «золота» международной выставки изобретений в Гонконге

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) завоевал золотые медали на девятой международной выставке изобретений и дизайна «IIDC 2022». Высшими наградами отмечены четыре инновационные разработки ММК.

Выставка проходила в Гонконге при поддержке международной федерации ассоциаций изобретателей с первого по четвертое декабря в заочном формате - в связи с противоэпидемическими ограничениями. Разработки ММК были представлены в рамках коллективной презентации российских изобретателей и инноваторов, организованной международным инновационным клубом «Архимед».

Три инновации Магнитки касаются проката различных классов прочности из двухфазной ферритно-мартенситной стали, а также холоднокатаного высокопрочного листового проката из низколегированной стали. Они созданы ПАО «ММК» совместно с ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» в рамках проекта НИОКР «Разработка технологий и освоение производства качественно новых высокопрочных холоднокатаных и горячеоцинкованных автолистовых сталей с повышенными показателями пластичности, штампуемости, других технологических и служебных свойств, а также создание кассетных технологий производства из высокопрочных автолистовых сталей одного химического состава холоднокатаного и холоднокатаного оцинкованного проката разных типов и категорий прочности».

Основными потребителями качественно новых холоднокатаных и горячеоцинкованных высокопрочных автолистовых сталей являются российские автопроизводители. Данные материалы за счет применения кассетных технологий отличаются более низким потреблением энергетических и природных ресурсов, используемых при их производстве.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», реализация проекта с ЦНИИчермет обеспечила не только полное импортозамещение автолистовых сталей, но и создала возможность экспорта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья, а также позволила Магнитогорскому металлургическому комбинату занять позицию ведущего поставщика металлопроката для автомобильной отрасли. В 2021 году объем отгрузки автолиста Магнитки в адрес предприятий автопрома превысил 800 тысяч тонн.

Еще одна инновационная разработка ММК, отмеченная «золотом» конкурса в Гонконге, – «Способ производства высокопрочного хладостойкого листового проката из низколегированной стали» (сталь конструкционная криогенная «Magstrong cryogenic»). Этот вид металлопродукции с уникальными характеристиками может использоваться для изготовления оборудования для производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа. Листовой прокат из криогенной конструкционной стали сочетает высокую прочность, достаточную пластичность и вязкость при температурах до минус 196°С. Основными областями его применения являются танкеры и цистерны (в том числе железнодорожные) для перевозки сжиженного газа, статическое оборудование (хранилища, резервуары, емкости, трубопроводы), установки газоразделения и другие элементы криогенного оборудования. Выпуск Магниткой подобной продукции помогает развитию технологий СПГ, которая, в свою очередь, способствует снижению углеродного следа.

Для Группы ММК инновационная деятельность – одно из главных направлений научно-технического развития. Среди ключевых проектов – разработка и внедрение новых видов продукции для удовлетворения потребностей клиентов. Новейшее высокопроизводительное оборудование, а также собственные разработки ПАО «ММК» и проведение НИОКР с ведущими научно-исследовательскими институтами страны способствуют внедрению на комбинате наиболее эффективных технологий производства инновационных видов продукции и высокопрочных марок стали для таких отраслей, как трубная промышленность, автомобиле- и машиностроение. Это позволяет успешно выпускать индивидуальные партии инновационного металлопроката с высокой добавленной стоимостью и уникальными характеристиками.