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Разработки ММК удостоены «золота» международной выставки изобретений в Гонконге

Четыре инновационные разработки Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) отмечены высшими наградами 9-й международной выставки изобретений и дизайна «IIDC 2022».

Выставка проходила в Гонконге при поддержке Международной федерации ассоциаций изобретателей с первого по четвертое декабря в заочном формате (в связи с противоэпидемическими ограничениями). Четыре разработки ММК были представлены в рамках коллективной презентации российских изобретателей и инноваторов, организованной Международным инновационным клубом «Архимед».

Три инновации Магнитки касаются проката различных классов прочности из двухфазной ферритно-мартенситной стали, а также холоднокатаного высокопрочного листового проката из низколегированной стали. Они созданы ПАО «ММК» совместно с ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» в рамках проекта НИОКР «Разработка технологий и освоение производства качественно новых высокопрочных холоднокатаных и горячеоцинкованных автолистовых сталей с повышенными показателями пластичности, штампуемости, других технологических и служебных свойств, а также создание кассетных технологий производства из высокопрочных автолистовых сталей одного химического состава холоднокатаного и холоднокатаного оцинкованного проката разных типов и категорий прочности».

Основными потребителями качественно новых холоднокатаных и горячеоцинкованных высокопрочных автолистовых сталей являются российские автопроизводители. Данные материалы за счет применения кассетных технологий отличаются более низким потреблением энергетических и природных ресурсов, используемых при их производстве.

«Реализация проекта с ЦНИИчермет обеспечила не только полное импортозамещение автолистовых сталей, но и создала возможность экспорта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья, а также позволила Магнитогорскому металлургическому комбинату занять позицию ведущего поставщика металлопроката для автомобильной отрасли. В 2021 году объем отгрузки автолиста Магнитки в адрес предприятий автопрома превысил 800 тысяч тонн», - отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Еще одна инновационная разработка ММК, отмеченная «золотом» конкурса в Гонконге, – «Способ производства высокопрочного хладостойкого листового проката из низколегированной стали» (сталь конструкционная криогенная «Magstrong cryogenic»). Этот вид металлопродукции с уникальными характеристиками может использоваться для изготовления оборудования для производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа. Листовой прокат из криогенной конструкционной стали сочетает высокую прочность, достаточную пластичность и вязкость при температурах до минус 196°С.

Основными областями его применения являются танкеры и цистерны (в том числе железнодорожные) для перевозки сжиженного газа, статическое оборудование (хранилища, резервуары, емкости, трубопроводы), установки газоразделения и другие элементы криогенного оборудования. Выпуск Магниткой подобной продукции помогает развитию технологий СПГ, которая в свою очередь способствует снижению углеродного следа.

Для Группы ММК инновационная деятельность – одно из главных направлений научно-технического развития. Среди ключевых проектов – разработка и внедрение новых видов продукции для удовлетворения потребностей клиентов. Новейшее высокопроизводительное оборудование, а также собственные разработки ПАО «ММК» и проведение НИОКР с ведущими научно-исследовательскими институтами страны способствуют внедрению на комбинате наиболее эффективных технологий производства инновационных видов продукции и высокопрочных марок стали для таких отраслей, как трубная промышленность, автомобиле- и машиностроение. Это позволяет успешно выпускать индивидуальные партии инновационного металлопроката с высокой добавленной стоимостью и уникальными характеристиками.

СПРАВКА

Ежегодно, начиная с 2014 года, Китайская ассоциация продвижения инноваций совместно с Советом Гонконга по развитию торговли объединяют на площадке международной выставки изобретений и дизайна сотни ведущих изобретателей из Японии, Индонезии, Малайзии, Катара, Сербии, Польши, России, Италии, Тайваня и других промышленно развитых стран. Мероприятие направлено на установление новых деловых контактов, налаживание долгосрочного сотрудничества с международными партнерами, повышение инвестиционной привлекательности демонстрируемых изобретений и обмен опытом внедрения в массовое производство передовых технологий и инноваций.

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За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 111, умерло трое

06.12.2022 18:09

Коммунальные объекты в частные руки чиновники передавали без концессионных соглашений

06.12.2022 18:00

Женщина-полицейский из Златоуста удерживала грабителей до приезда подкрепления

06.12.2022 17:52

В среду в Челябинской области – морозная погода на фоне высокого давления

06.12.2022 17:50

В Челябинске снесены ларьки-нелегалы

06.12.2022 17:38

Анонсы событий и мероприятий на седьмое декабря (18+)

06.12.2022 17:33

Появилось видео обысков в доме экс-подчиненного Котовой

06.12.2022 17:04

Минус два нелегальных пункта приема металлолома в Челябинске

06.12.2022 16:48

«Пятёрочка» дарит призы за предновогодние покупки

06.12.2022 16:40

Новая школа в Тугайкуле введена в эксплуатацию, но пока дети в ней не учатся

06.12.2022 16:06

Трамваи в Ленинский район Челябинска после десяти вечера ходить не будут

06.12.2022 15:58

Власти Челябинска утвердили место установки памятника погибшим в СВО

06.12.2022 15:54

Детей из Донбасса поставят на горные лыжи в Челябинской области

06.12.2022 15:08

Импровизированную горку у дороги ликвидировала Госавтоинспекция Челябинска

06.12.2022 14:57

Учеников Детской юридической академии Челябинска приняли в курсанты

06.12.2022 14:48

В Магнитогорске наградили волонтеров

06.12.2022 14:42

Где в Москве выгодно купить комод?

06.12.2022 14:40

На трассе М-5 массовые аварии фур

06.12.2022 14:33

Кассация подтвердила сговор при озеленении проспекта Ленина в Челябинске

06.12.2022 14:21

Депутаты Магнитогорска сохранили льготы для детей

06.12.2022 14:17

Экс-руководитель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска стал фигурантом уголовного дела

06.12.2022 14:05

Школьная остановка в деревне Казанцево не улетит

06.12.2022 13:43

Минэкологии объяснило причину превышения вредных веществ в воздухе в Челябинске