Редчайшие экспонаты и уникальное здание: в Челябинске открылся Центр исторического наследия ЮУЖД

Центр исторического наследия ЮУЖД открылся сегодня, 1 октября, в День рождения компании "РЖД". Посетители увидят уникальное здание музея, аналогов которого нет в России, большое количество мультимедиа и редчайшие экспонаты.

В торжественной церемонии открытия Центра исторического наследия ЮУЖД приняли участие главный инженер Южно-Уральской железной дороги Валерий Яковлев, заместитель главы города Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, начальник службы по развитию музейного дела министерства культуры Челябинской области Олеся Ходот.

«Центр будет передавать нашу профессиональную память от одного поколения железнодорожников другому. Уверен, что он станет местом притяжения молодежи, потому что оснащен современными интерактивными экспонатами», – отметил на церемонии открытия Валерий Яковлев.

В свою очередь, значимость нового объекта для города оценил Александр Астахов. «Замечательно, что историческое наследие города Челябинска и всей страны будет сохранено и передано следующим поколениям. Это вызывает большое уважение, за что и хочется сказать руководству Южно-Уральской железной дороги огромное спасибо», – сказал заместитель главы города Челябинска.

Сегодня Центр насчитывает почти 20 тысяч единиц хранения, среди которых есть редчайшие, уникальные экспонаты. Такие, например, как деповской гудок из паровозного депо Челябинск, который почти шестьдесят лет служил своеобразным «ориентиром» для всех жителей города Челябинска, а также архивные фотографии и документы.

Именно звуками этого легендарного гудка было ознаменовано открытие Центра. Почетное право дать гудок предоставили молодому поколению – юному железнодорожнику Челябинской детской железной дороги Георгию Баю и ученице железнодорожной школы №67 Екатерине Топольницкой.

А затем все, кто был на открытии, «очутились» в начале ХХ века – на исторической экспозиции, расположенной возле здания Центра, которая воспроизводит элементы железной дороги начала XX века – участок дороги с аутентичными образцами объектов железнодорожной инфраструктуры: гидроколонкой для заправки паровозов водой, семафором, шлагбаумом, а также макетом будки путевого обходчика в натуральную величину. В этот день все эти объекты «ожили» благодаря артистам, одетым в железнодорожную форму 30-х годов.

К работе над проектированием экспозиции была привлечена команда специалистов по музейному делу. Благодаря их труду каждый сектор Центра имеет свое собственное «лицо», выдержан в стилистике соответствующего времени и удобен для просмотра. Экспозиция в Центре располагается по таким секторам, как «Зарождение железнодорожного транспорта в России», «Строительство Великого Сибирского пути», «Железнодорожная сеть на Южном Урале в начале 20 века», «Железная дорога на Южном Урале в революционных событиях начала 20 века» и многим другим.

Открытие этого центра – долгожданное для Челябинска событие: музей истории Южно-Уральской железной дороги был создан в 1973 году, но с момента основания не имел своих экспозиционных площадей. Долгое время он располагался в помещении Дворца культуры железнодорожников, а в последние годы – делил площади с Дорожной научно-технической библиотекой. Нехватка экспозиционных площадей сдерживала работу музея, не давала возможности в полной мере продемонстрировать посетителям собранные раритеты.

И сейчас у музея появилось свое здание. Уникальный проект был разработан специалистами института «Челябжелдорпроект». В России нет аналогов музеев с подобной архитектурой. Внутреннее пространство Центра выполнено в виде спирали, которая поднимается с 1 до 4 этаж и символизирует эволюцию железнодорожного транспорта – в экспозиции представлены основные вехи развития железных дорог России и Южно-Уральской магистрали. В центральной части здания расположен атриум с крупным экраном, опоясывающим этажи – его длина 86 метров, высота 1,1 метра.

Музей по-настоящему можно назвать современным. Центр оснащен мультимедийным выставочным оборудованием – интерактивными макетами, столами и сенсорными киосками. Посетители смогут побывать в роли машиниста на тренажере-симуляторе «Кабина электропоезда «Ласточка». Здесь же разместился конференц-зал на 90 посадочных мест, оборудованный современной мультимедийной аппаратурой. На площадях Центра, помимо исторической экспозиции, находятся также мастерские Челябинской детской железной дороги.

С завершением строительства Центра исторического наследия ЮУЖД была окончена и масштабная реконструкция привокзальной территории на станции Челябинск длиной почти 2 километра. Сегодня это целый архитектурный ансамбль, объединенный пешеходной зоной, которую замыкает экспозиционная площадка железнодорожной техники, открывшаяся в 2005 году.

Центр исторического наследия начнет принимать посетителей с 7 октября.

График работы: ежедневно с 10.00 до 18.00. Касса – до 17.00

Выходные дни: воскресенье и понедельник (с 1 апреля и по 30 сентября), понедельник и вторник (с 1 октября по 31 марта).

Стоимость входного билета для взрослых – 200 рублей (с экскурсионным обслуживанием – 300 рублей, обзорная экскурсия в составе группы от 5 человек – 250 рублей). Стоимость билета для льготных категорий граждан (студенты, учащиеся, пенсионеры, железнодорожники), а также транзитных пассажиров (при предъявлении пассажирского билета) – 100 рублей (с экскурсионным обслуживанием – 250 рублей, обзорная экскурсия в составе группы от 5 человек – 200 рублей). Дети до 6 лет включительно (дошкольники) – бесплатно.

Центр исторического наследия Южно-Уральской железной дороги работает в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Адрес: г. Челябинск, улица Железнодорожная, 11

Телефон Центра исторического наследия ЮУЖД: (351) 268-83-34