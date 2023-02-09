Реновация в Ленинском: следом за высотками и сквером в старом квартале появится бульварная зона

Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел сегодня, девятого февраля, порадовал жителей новостями стройки: в процессе реновации старого квартала в границах улиц Ереванской, Новороссийской и Лизы Чайкиной здесь построили два многоквартирных дома и сквер на Ереванской.

По мнению Александра Орла, из окон новых высоток, квартиры в которых - на первом и последнем этажах – имеют собственные террасы, открывается «самый шикарный вид во всем Челябинске».

«В этом году будет построен следующий дом и начнется формирование бульварной зоны вдоль улицы Новороссийской - от Лизы Чайкиной до Бобруйской», - порадовал он жителей Ленинского района.

Обратил внимание ленинцев Александр Орел и еще на один новый объект внутри старого квартала. Это недострой на перекрестке улиц Лизы Чайкиной и Новороссийской, свыше десяти лет «мозоливший глава» жителям и гостям района.

«К лету 2023 года реконструкция здания будет завершена. По замыслу собственника, основную его часть займет физкультурно-оздоровительный комплекс. Кстати, первые тренажеры уже завезли. Посмотрел игровой зал на третьем этаже. При размерах 25x40 метров его можно будет использовать практически для любых игровых видов спорта. На первом этаже предполагаются фудкорт и коммерческие площади. С учетом расположенных рядом ДК ЧТПЗ, спорткомплекса «Восход», медицинского центра и набережной озера Смолино - отличный вырисовывается квартал!» - считает Александр Орел.

Глава района напомнил, как в апреле 2022 года рассказывал о планах по реновации старого квартала. Тогда чиновник рассказал ленинцам, что по договору о развитии застроенных территорий предполагается расселить 34 двухэтажных дома 1953-1956 годов постройки и что на их месте появятся современные высотки с парковками и благоустроенной территорией.

«Рядом уже есть готовая инфраструктура - детские сады и школы, дворец культуры ЧТПЗ. Поблизости находится и наша новая набережная Смолино», - отмечал Александр Орел, посетив стройплощадку вместе с руководством компании-застройщика. Тогда, в апреле ушедшего года, как раз велись активные работы по строительству двух высотных домов на месте снесенных бараков.

Глава Ленинского района сообщил, что часть квартир в новостройках будет предоставлена под переселение из ветхих домов для следующих очередей застройки.

«В центре нового микрорайона, по заверениям застройщиков, уже в этом году появится новый сквер», - говорил весной 2022-го года Александр Орел.

Сквер появился, два многоквартирных дома были построены – обещания сбылись. Реновация старого квартала продолжается, а ленинцы на странице чиновника комментируют ее промежуточные результаты – не обходится и без критики. Кому-то не очень нравится сквер, кому-то – вид из новостроек (речь – не о верхних этажах) и дороговизна «малюсеньких квартир», которые продаются «по цене элитного жилья» (к слову, по-разному реагировали ленинцы и на проект реновации, представленный на бумаге: одни восторгались картинкой, другие находили в ней изъяны – как говорится, сколько людей – столько мнений).

«Скорее бы уже открыли новый комплекс! Жаль, что срок - только к лету 2023! Очень хочется начать посещать новый спортзал в шаговой доступности от дома», - написала жительница Ленинского района по имени Наталья.