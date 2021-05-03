Ревнивец из Челябинска избил возлюбленную, которая решила уйти от него к другому

Полиция Челябинска выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего в подъезде одного из домов по улице Косарева. Ревнивый ухажер с другом подкараулил женщину, узнав о том, что она хочет уйти от него, и сильно избил. Медики диагностировали у нее ушиб головного мозга, многочисленные травмы и повреждения.

Как рассказала сама потерпевшая, с мужчиной нерусской национальности она стала встречаться в ноябре прошлого года. Первого мая она сообщила ему о том, что она хочет уйти от него. Причиной стал его ревнивый характер.

«Горячего» парня такое положение не устроило, и он решил пустить в ход кулаки. На разборки с дамой сердца он взял друга и решил ее подкараулить в подъезде у квартиры. «Напарник» стоял этажом ниже, чтобы, в случае появления соседей, предупредить его.

Мужчина пинал возлюбленную ногами по голове, лицу, телу и ногам. Женщина сумела вырваться и спрятаться в квартиру. Прибывшие по вызову медики доставили ее в больницу. У нее было диагностировано сотрясение головного мозга и множественные травмы. Написано заявление в полицию.

«Сообщение о данном факте в отделе полиции «Курчатовский» зарегистрировано. Проводится проверка», - сообщили в региональном полицейском главке.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Инна Шемаева