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Рейд «Челябинскгоргаза» выявил грубейшее нарушение использования газа в быту

Специалисты компании «Челябинскгоргаз» совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Челябинской области и работниками социально-реабилитационного центра приняли участие в рейде по проверке соблюдения правил эксплуатации газового оборудования в домах социально незащищённой категории граждан.

Грубейшее нарушение правил использования газового оборудования в быту было выявлено в доме, где проживает малообеспеченная многодетная семья. В помещении, где размещено отопительное оборудование, вентиляционное отверстие на 90 процентов оказалось заблокировано, а сам нагревательный аппарат выработал свой эксплуатационный ресурс и находится в неисправном состоянии.

Вызванные на место специалисты аварийной газовой службы вынуждены были перекрыть поступление газа на отопительное оборудование. Газовое оборудование в частном домовладении несколько лет не проходило проверку на техническую исправность, договор на обслуживание и ремонт ВДГО со специализированной организацией заключен не был.

«Приостановка подачи газа – необходимая мера для обеспечения безопасности людей. Мы вынуждены еще раз напомнить всем потребителям газа, что они обязаны заключить договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. Своевременное, регулярное обслуживание ВДГО позволит избежать неприятных ситуаций с отключением, а главное - сохранить жизнь и здоровье людей», – отметил заместитель генерального директора-главный инженер АО «Челябинскгоргаз» Владимир Фомин.

Справка:

Согласно действующему законодательству ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах несут владельцы и лица, использующие газ.

Населению запрещается:

пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверями ванных комнат;

изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику);

отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.

При появлении запаха газа необходимо срочно вызывать аварийную бригаду.

Телефон аварийно-спасательной службы АО «Челябинскгоргаз» - 04 (с мобильного -104), круглосуточно, без перерывов и выходных.