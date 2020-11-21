Рейд «Челябинскгоргаза» выявил грубейшее нарушение использования газа в быту

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Специалисты компании «Челябинскгоргаз» совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Челябинской области и работниками социально-реабилитационного центра приняли участие в рейде по проверке соблюдения правил эксплуатации газового оборудования в домах социально незащищённой категории граждан.
Грубейшее нарушение правил использования газового оборудования в быту было выявлено в доме, где проживает малообеспеченная многодетная семья. В помещении, где размещено отопительное оборудование, вентиляционное отверстие на 90 процентов оказалось заблокировано, а сам нагревательный аппарат выработал свой эксплуатационный ресурс и находится в неисправном состоянии.
Вызванные на место специалисты аварийной газовой службы вынуждены были перекрыть поступление газа на отопительное оборудование. Газовое оборудование в частном домовладении несколько лет не проходило проверку на техническую исправность, договор на обслуживание и ремонт ВДГО со специализированной организацией заключен не был.
«Приостановка подачи газа – необходимая мера для обеспечения безопасности людей. Мы вынуждены еще раз напомнить всем потребителям газа, что они обязаны заключить договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. Своевременное, регулярное обслуживание ВДГО позволит избежать неприятных ситуаций с отключением, а главное - сохранить жизнь и здоровье людей», – отметил заместитель генерального директора-главный инженер АО «Челябинскгоргаз» Владимир Фомин.
Справка:
Согласно действующему законодательству ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах несут владельцы и лица, использующие газ.
Населению запрещается:
При появлении запаха газа необходимо срочно вызывать аварийную бригаду.
Телефон аварийно-спасательной службы АО «Челябинскгоргаз» - 04 (с мобильного -104), круглосуточно, без перерывов и выходных.
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