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Рейтинг самых влиятельных женщин Челябинской области снова возглавила Ирина Гехт

Рейтинг влияния среди женщин-представителей региональной элиты в этом году вновь, как и год назад, возглавила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Рейтинг составили эксперты аналитической группы лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС. Авторы исследования констатировали, что, курируя важнейшее направление деятельности региональной исполнительной власти – социальный блок, имея большой опыт политической и законотворческой работы, федеральный бэкграунд и будучи хорошо известной в регионе, Ирина Альфредовна имеет наивысший балл влияния (8,21).

На второй строчке рейтинга, как и год назад, - глава Челябинска Наталья Котова. Балл ее влияния - 8,15, и он растет год от года, как и её статус политика и управленца в качестве руководителя города-миллионника, регионального центра. Возглавляемый Натальей Котовой муниципалитет преображается, внутриполитическая обстановка довольно стабильна, политический ландшафт выглядит упорядоченным, а внутриэлитное взаимодействие характеризуется отсутствием выраженных в публичном поле конфликтов.

Замыкает тройку лидеров рейтинга влияния руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анна Козлова (балл влияния – 8,07). Анна Алексеевна – профессионал высочайшего класса, неизменно демонстрирующий компетентность и грамотность, а региональное отделение УФАС стабильно присутствует в информационной повестке Южного Урала.

Обозначенные персоны составляют группу женщин-представителей региональной элиты с очень сильным влиянием. А группу с сильным влиянием, в которую вошли девять персон, открывает министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева (балл влияния - 5,93), поднявшаяся вверх на три строчки за год деятельности в должности регионального министра.

На пятом месте – первый заместитель министра экономического развития региона Ирина Акбашева.

На шестом месте – еще один министр, на сей раз – тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц (балл влияния - 5,79). У Татьяны Евгеньевны тоже фиксируется рост в рейтинге влияния. И, что интересно, тоже на три позиции.

Новое для «клуба десяти» влиятельных дам лицо на седьмой строчке – руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Челябинской области Юлия Третьякова.

Первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова – на восьмой строчке.

Девятое место рейтинга влияния в этом году занимает министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Замыкает ТОП-10 влиятельных женщин Челябинской области представитель регионального исполнительного органа государственной власти в Совете Федерации России Маргарита Павлова.