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05.03.2021 10:05
Рейтинг самых влиятельных женщин Челябинской области снова возглавила Ирина Гехт

Рейтинг влияния среди женщин-представителей региональной элиты в этом году вновь, как и год назад, возглавила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Рейтинг составили эксперты аналитической группы лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС. Авторы исследования констатировали, что, курируя важнейшее направление деятельности региональной исполнительной власти – социальный блок, имея большой опыт политической и законотворческой работы, федеральный бэкграунд и будучи хорошо известной в регионе, Ирина Альфредовна имеет наивысший балл влияния (8,21).

На второй строчке рейтинга, как и год назад, - глава Челябинска Наталья Котова. Балл ее влияния - 8,15, и он растет год от года, как и её статус политика и управленца в качестве руководителя города-миллионника, регионального центра. Возглавляемый Натальей Котовой муниципалитет преображается, внутриполитическая обстановка довольно стабильна, политический ландшафт выглядит упорядоченным, а внутриэлитное взаимодействие характеризуется отсутствием выраженных в публичном поле конфликтов.

Замыкает тройку лидеров рейтинга влияния руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анна Козлова (балл влияния – 8,07). Анна Алексеевна – профессионал высочайшего класса, неизменно демонстрирующий компетентность и грамотность, а региональное отделение УФАС стабильно присутствует в информационной повестке Южного Урала.

Обозначенные персоны составляют группу женщин-представителей региональной элиты с очень сильным влиянием. А группу с сильным влиянием, в которую вошли девять персон, открывает министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева (балл влияния - 5,93), поднявшаяся вверх на три строчки за год деятельности в должности регионального министра.

На пятом месте – первый заместитель министра экономического развития региона Ирина Акбашева.

На шестом месте – еще один министр, на сей раз – тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц (балл влияния - 5,79). У Татьяны Евгеньевны тоже фиксируется рост в рейтинге влияния. И, что интересно, тоже на три позиции.

Новое для «клуба десяти» влиятельных дам лицо на седьмой строчке – руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Челябинской области Юлия Третьякова.

Первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова – на восьмой строчке.

Девятое место рейтинга влияния в этом году занимает министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Замыкает ТОП-10 влиятельных женщин Челябинской области представитель регионального исполнительного органа государственной власти в Совете Федерации России Маргарита Павлова.

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01.03.2021 12:10
В Верхнем Уфалее возбуждено уголовное дело из-за строительства очистных сооружений
01.03.2021 12:09
В Челябинске автобус с пассажирами упал с моста
01.03.2021 12:08
Златоустовские ватерполистки с победы начали выступление в плей-офф Евролиги
01.03.2021 11:31
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 5,3 тысячи жителей
01.03.2021 11:30
В Челябинске завершено голосование по объектам благоустройства на 2022 год
01.03.2021 11:09
Котова дала дорожникам три дня на уборку снежных куч
01.03.2021 10:55
История знаменитой фотографии и ее героинь - в книге «Разные судьбы»
01.03.2021 10:51
Челябинская область получила дополнительные средства на дороги
01.03.2021 10:47
Андрей Барышев готовит проект по благоустройству Металлургического района
01.03.2021 10:11
Металлурги ЧЦЗ смогут проявить архитектурные таланты
01.03.2021 10:09
Март в Челябинской области не будет баловать теплом
01.03.2021 10:08
Первый день весны в Челябинской области – прохладный и с небольшим снегом
01.03.2021 09:52
Резиденты индустриального парка ММК добились высоких экономических показателей в 2020 году
28.02.2021 21:16
Попробовать небо «на вкус». В память о подвиге шестой роты
28.02.2021 13:53
Любовь «по-французски»
28.02.2021 13:37
В Челябинской области умерло еще десять пациентов с коронавирусом
28.02.2021 13:02
В Магнитогорске потушили пожар в 16-этажном жилом доме
27.02.2021 23:07
Новые жертвы коронавируса
27.02.2021 22:58
В Челябинской области последние ограничения движения сняты, погода готовит новые сюрпризы
27.02.2021 20:27
Челябинец, чтобы спастись от огня, выпрыгнул с четвертого этажа
27.02.2021 20:24
В Челябинске лидер движения «Весна» ответит за акцию памяти Немцова
27.02.2021 17:39
В Верхнеуральском районе из снежного плена спасли более 30 человек
27.02.2021 17:34
Полицейские Челябинска изъяли контрафактных сигарет на сумму свыше десяти миллионов рублей
27.02.2021 17:31
Полицейский из Челябинска, устроивший пьяное ДТП, отправился в СИЗО
27.02.2021 17:29
В Челябинске акция памяти Бориса Немцова получила политический окрас
26.02.2021 16:41
ВТБ: россияне в февральские праздники вдвое увеличили траты на внутренний туризм и развлечения
26.02.2021 16:36
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего оплачивают услуги ЖКХ
26.02.2021 16:25
В Челябинске из-за возгорания из торгового комплекса «Алмаз» эвакуировали почти 1000 человек
26.02.2021 16:11
В Челябинской области энергетики проводят расчистку центров питания от снега после удара стихии
26.02.2021 16:05
В выходные в Челябинской области погода будет нестабильной
26.02.2021 16:03
В Челябинске коммунальщики снег отгружают на детские площадки
26.02.2021 15:52
Анонсы событий и мероприятий на 27, 28 февраля и 1 марта
26.02.2021 15:49
ГУФСИН по Челябинской области опубликовало видео осужденного за призывы к терроризму
26.02.2021 15:43
Алексей Текслер открыл в Челябинске форум «Омбудсмен 2.0»
26.02.2021 15:28
В Нагайбакском районе отменили режим ЧС
26.02.2021 15:21
В Челябинской области запущено движение еще по девяти автодорогам
26.02.2021 15:17
В Кыштыме сотрудники ППС помогли эвакуировать жителей из горящего дома
26.02.2021 14:54
Подрядчикам поручили убрать Челябинск после разгула стихии и подготовиться к снегопаду
26.02.2021 14:47
Челябинская область заняла четвертое место в федеральном рейтинге ГТО
26.02.2021 14:45
Жители восьми городов Челябинской области могут бесплатно сдать тест на ковид
26.02.2021 14:43
МегаФон обеспечит быстрым интернетом и надежной связью жителей Крайнего Севера
26.02.2021 14:41
В Еткуле приступают к строительству ФОКа
26.02.2021 14:35
В шести городах Челябинской области режим «черного неба»
26.02.2021 14:27
На фестивале «ЧЕЛоВЕК ТЕАТРА» свою премьеру представляет НХТ
26.02.2021 14:25
Суд по делу экс-депутата Белоусова отложили
26.02.2021 13:32
В Магнитогорске мужчина, откусивший ухо охраннику, получил 2,5 года
26.02.2021 13:30
Эквайринг за 1,3%: акция для малого бизнеса в Челиндбанке
26.02.2021 13:29
В Челябинске сотрудники ГУФСИН вакцинируются от «ковида»
26.02.2021 13:28
Fitch улучшило прогноз по рейтингу Челиндбанка, подтвердило РДЭ «ВВ»
26.02.2021 13:01
Пьяный сотрудник полиции Челябинска, скрывшийся с места ДТП, может сесть на 12 лет
26.02.2021 12:59
Волонтеры будут работать в «Солнечной долине» на Кубке мира по фристайлу
26.02.2021 12:32
В Челябинской области запустили движение еще по девяти дорогам
26.02.2021 12:30
Глава Курчатовского района подвел итоги 2020 года на заседании Совета депутатов
26.02.2021 12:25
Новая жизнь для «Ромашки»: участнику боевых действий на Донбассе вылечат ноги спустя годы ожидания
26.02.2021 11:54
В Челябинской области за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
26.02.2021 11:42
Локомотивная бригада спасла семью с ребенком, застрявшую в снежном плену под Магнитогорском
26.02.2021 11:31
Челябинский министр культуры отправился покорять перевал Дятлова на снегоходе