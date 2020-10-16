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Повод для оптимизма

РМК обустраивает Коркино социальными объектами

Фото: 
Екатерина Михайлова
Общество
Сегодня, 15:27
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Автор: 
Екатерина Михайлова

В городе Коркино (Челябинская область) проводится капитальный ремонт детского сада и строится новый корпус лыжной базы «Березка» с новой лыжероллерной трассой. Финансирует такие преображения Русская медная компания (АО «РМК»), которая выделила на социальные объекты почти 250 миллионов рублей.

На объектах вчера, 15 октября, побывали представители СМИ Челябинской области, в их числе – корреспондент агентства «Урал-пресс-информ».

«РМК на территории Челябинской области реализует масштабную социальную программу по трем основным направлениям: пропаганда здорового образа жизни, развитие инфраструктуры и помощь жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - рассказал депутат Законодательного Собрания Челябинской области, директор обособленного подразделения АО «Русская медная компания» в Челябинске Анатолий Еремин.

В данный момент на реконструкции оба здания детского сада №1. Учреждение находится в центре города и уже четыре года оно признано ветхо-аварийным. Сейчас от старого детского сада остались одни стены. Вокруг страшно шумит оборудование, приведенное в действие строителями, и летит пыль.

«Оба здания имеют площадь более 1000 квадратных метров. В одном из них будет расположена ясельная группа на 30 ребятишек от 2 месяцев до 2 лет, а второе здание будет рассчитано на 50-55 мест в старших группах», - прокомментировала хорошую новость глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина.

После ремонта эти здания станут филиалом детского сада №32. Реконструкцию планируют завершить в следующем году.

Сам детский сад №32 был капитально отремонтирован в 2017 году.

«В центре города стоит обшарпанное здание, которое не привлекает внимание ни родителей, ни детей. Хотелось сделать что-нибудь такое интересное, яркое, чтобы это понравилось нашим воспитанникам», - сказала заведующая детским садом Наталья Бакина.

Теперь здание выглядит очень ярко и современно. По словам Натальи Николаевны, ремонт был завершен очень быстро. Потребовалось всего полгода, чтобы заменить полностью кровлю и перекрытия, утеплить фасад, обустроить группы новой мебелью, а площадки – современными игровыми и спортивными конструкциями.

Наталья Бакина также показала журналистам фотографии старого здания, которые произвели на нас сильнейшие впечатления.

Мы пообщались с родителями воспитанников детского сада №32.

«Очень были довольны! Ждали, когда все примут в эксплуатацию и можно будет начать ходить в это здание. Здесь все сделано по новым технологиям», - поделилась Анастасия Голубкова.

Также в Коркино активно ведется строительство нового корпуса лыжной базы «Березка», которая пользуется спросом не только местных жителей, но и приезжающих из других районов спортсменов.

«В этом году появится новое здание, приспособленное для тренировок и хранения инвентаря. В следующем году появится новая современная лыже-роллерная трасса», - пообещал Анатолий Еремин.

Руководитель проекта Роман Гарбузов рассказал, что новый корпус будет теплым, с современными помещениями для тренировок, здесь установят душевые комнаты, оборудуют тренажерный зал и выделят помещение для хранения инвентаря. Также планируется благоустройство прилегающей территории – установка детских и спортивных площадок. А уже весной 2021 года построят новую учебную лыжероллерную трассу.

«На данный момент выполнены работы по устройству фундаментной плиты, возведены основные несущие металлоконструкции и производится подготовка под устройство стен и сендвич-панелей», - добавил Роман Николаевич.

Еще в 2018 году РМК открыла в Коркино современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы поговорили с детским тренером по лыжным гонкам Геннадием Сидоровым. Он поделился впечатлениями о новом ФОКе.

«Здесь очень удобно! Это мечта всех тренеров и спортсменов - заниматься в таких комфортных условиях, когда есть раздевалка, душевая, трасса и спортивные площадки», - рассказал Геннадий Николаевич.

Теперь коркинцы ждут новую лыжероллерную трассу. Она планируется рельефной, а ее длина будет составлять три километра. Это, по словам тренера, даст новые возможности для тренировок и значительно улучшит результаты спортсменов.

 

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Автор: 
Екатерина Михайлова
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Теги
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Коркино
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