РМК объявила финалиста четвёртого сезона «Медной лиги КВН»

На территориях присутствия Русской медной компании (АО «РМК») закончился четвёртый сезон социального проекта «Медная лига КВН». За звание чемпиона среди «весёлых и находчивых» боролись школьные команды из Карабаша и Кыштыма, Варненского, Карталинского, Коркинского и Нагайбакского районов Челябинской области, а также из посёлков Томинского и Межозёрного. В финал проекта прошли только шесть из них.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, по итогам голосования жюри победу в финале одержали чемпионы «Медной лиги КВН» 2017-го года - команда «Нескучный дом» (МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Карабашского городского округа). С минимальным отрывом по количеству баллов второе место взяла команда «Новый Урал» (СОШ пос. Новый Урал). На третьем месте команда «28 кадров» (СОШ № 28 пос. Первомайский).

«Когда мы разрабатывали этот проект, мы в первую очередь хотели создать не только развлекательный, но и полезный досуг для детей. И, как результат, мы видим, что количество участников увеличивается, и, вместе с тем, растёт и качество подготовки к этому проекту, чему мы очень рады», - прокомментировал директор управления социальной политики РМК Мария Есенина.

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По традиции подготовка и проведение игр юниор-лиги РМК проходила в три этапа. В населённых пунктах, где работают предприятия РМК, для учащихся местных школ прошли мастер-классы под общим названием «Школа КВН» с участием профессиональных игроков клуба. По итогам тренингов на территориях состоялись отборочные игры команд, победители которых вышли в финал «Медной лиги КВН». Наставники признаются: с детьми работать намного интересней.

«С детьми намного лучше, чем со взрослыми. Они так быстро всё схватывают и так реализовывают, что даже удивляешься. У них энергии много, и они постоянно ей делятся. И делятся в правильном направлении. Причём понимают иногда даже по-своему, но это даже улучшает, и ты им говоришь молодцы», - отметил руководитель официальной лиги МС КВН «Свердловск», член жюри «Медной лиги КВН» Роман Казанцев.

С каждым годом проект «Медная лига КВН» расширяет географию и охватывает более двухсот школьников за сезон. Уровень мастерства участников растёт и, как следствие, команды, сформировавшиеся в ходе проекта, постепенно выходят на новый профессиональный уровень. В 2017-м году победителем «Медной лиги КВН» так же стала команда «Нескучный дом» из Карабаша. Участие в проекте помогло ребятам из городского Центра помощи детям настолько повысить уровень шуток и игры, что в сентябре 2018-го года они заняли почётное второе место на Кубке КВН Губернатора Свердловской области в Екатеринбурге. Первое место в финале «Медной лиги КВН- 2018» досталось команде «ЧЁ» из Карабаша. В 2019-м году первое место в финале «Медной лиги КВН» заняла команда «ЛоЛ» из Караталов, а в 2020-м году из-за пандемии коронавируса сезон был отменён. В этот раз всего в проекте приняли участие двенадцать юниор-команд КВН с территорий присутствия РМК.