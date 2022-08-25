Родители Челябинска тратят в среднем 19 тысяч рублей на «сборы ребенка в школу»

Социологи челябинского филиала РАНХиГС в рамках проекта «Качество образовательной среды Челябинска в социологическом измерении: особенности восприятия современным родителем» выяснили, сколько в среднем ежегодно тратят челябинцы на то, чтобы «собрать ребенка в школу». Получилась довольно внушительная сумма. Среднее значение – 19 тысяч 48 рублей.

Соцопрос показал, что большая часть опрошенных, говоря о тратах на «сборы в школу», выбирали вариант ответа «более 20000 рублей» и почти каждый пятый (18%) говорили о тратах в интервале от 15 тысяч до 20 тысяч рублей. Конечно, сумма трат в каждой семье разная и зависит от многих обстоятельств: бюджета семьи, количества детей, их возраста, стратегии потребительского поведения. Многие семьи, например, начинают готовиться к первому сентября ещё весной, когда начинаются распродажи.

Перед началом 2021-22 учебного года ВЦИОМ провел опрос и узнал, сколько россияне потратили на подготовку ребенка к школе. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на восемь тысяч рублей и почти достигла отметки в 35 тысяч. Если сравнивать с 2005 годом, то за эти года на школьном базаре россияне стали оставлять в пять с половиной раз больше. И если сравнить с нашими данными, Челябинск смотрится довольно «экономно» по сравнению с картиной в среднем по России. Но, конечно, на «сборы в школу» все-таки тратятся значительные суммы.