Родители челябинских школьников пожаловались на протекающие потолки

В общественную организацию «Гражданский патруль» обратились родители из школы №59 Челябинска, которые обеспокоены незавершенным ремонтом школы и состоянием классов и коридоров. По их словам, в помещении образовательного учреждения все протекают потолки.

По словам родителей, протекает кровля в старшем блоке. Течет вода с третьего по первый этаж.

«Директор говорит, что 31 августа школа будет готова принять учеников. Но там такой большой объём, мы с трудом верим, что школу откроют. Стены в плесени. То, что бежит вода, директор объяснила тем, что это остаточное явление после ремонта кровли и вода докапывает. Но вода не капает, а бежит до первого этажа. Даже из розеток течет вода. В плохом состоянии восемь кабинетов, - рассказала «Гражданскому патрулю» жительница Челябинска Татьяна Рябуха.

«Гражданский патруль» обратился в минобразования Челябинской области и прокуратуру Челябинска по факту незавершенного ремонта и неготовности учебного заведения к учебному году. Общественники попросили устранить нарушения и привести здание в нормативный вид.

На момент публикации комментарий директора школы получить не удалось. На звонки в образовательное учреждение никто не отвечает.