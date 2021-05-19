Роман Николай Горькавого о челябинском метеорите вышел в свет

Новый научно-фантастический роман профессора кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета, ведущего учёного NASA (США), писателя-фантаста Николая Горькавого «Курьер-619. Юпитер-Челябинск» вышел в свет. Об этом событии сообщает пресс-служба ЧелГУ.

Действие романа разворачивается в 2252-м году, через 239 лет после падения челябинского метеорита, который по сюжету книги в несколько раз больше реального. Небесное тело не только уничтожило город и близлежащие поселения, но и вызвало глобальную климатическую катастрофу.

Главный герой, юный Джер Брен - межпланетный курьер, который доставляет ценный груз на заброшенную научную базу в системе Юпитера. Несмотря на своё простое происхождение, парень увлекается астрофизикой, литературой и музыкой, много читает, а в свободное время занимается перепрошивкой бортового компьютера. Благодаря своим интеллектуальным способностям он становится участником научного эксперимента, который должен предотвратить катастрофу из-за падения метеорита и изменить будущее.

Книга является приквелом к научно-фантастической трилогии «Астровитянка», написанной Николаем Горькавым в начале 2000-х годов. В «Курьере-619» много отсылок на реальные исследования Челябинского суперболида, изучением которого занимался автор и другие учёные ЧелГУ. Например, в одной из глав упоминается «седовласый астроном», который объясняет журналистам детали падения небесного тела. Многие смогут узнать в нём профессора ЧелГУ Александра Дудорова, который внёс существенный вклад в исследования метеорита «Челябинск». Ещё в одном эпизоде уже другой учёный рассказывает о траектории полёта болида и его размерах. Этот рассказ во многом совпадает с интервью, которое дал после падения болида сам Николай Горькавый. Упоминается в романе и о презентации научно-популярного издания «Челябинский суперболид», авторами которого стали наши астрофизики.

Как рассказывают в пресс-службе ЧелГУ, в романе используются не только научные факты о знаменитом небесном госте. Например, автор опубликовал шуточную частушку, придуманную доцентом кафедры теоретической физики Сергеем Замоздрой после падения небесного тела: «Чиркнул по небу болид, и болит сердечко: Может, в озере сидят зелёные человечки».

Книга будет интересна широкому кругу читателей, но в первую очередь её оценят подростки.

«Я рассматриваю свои художественные книги как самое массовое и доходчивое средство популяризации науки, – отмечает автор. – Сначала мы с учёными ЧелГУ выпустили сборник «Челябинский суперболид», который находится в пространстве между монографиями и научно-популярными книгами. Этот сборник переведён на английский в 2019-м году и получает на «Амазоне» восхищённые отзывы от читателей разных стран. Осталась последняя вершина популяризации – научно-фантастический роман. И вот я, благодаря карантинному сидению дома, её успешно одолел. В новой книге я рассказываю читателям не только о болиде и Юпитере, но и Урале, Челябинске и его замечательных жителях. О Южном Урале – только с любовью!».

СПРАВКА

Астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор Николай Горькавый – один из первых выпускников физического факультета ЧелГУ, в 1991-м году получил государственную премию СССР за исследование колец Сатурна и предсказание нескольких спутников Урана; сотрудник NASA; хорошо известен как автор серии фантастических романов «Астровитянка», цикла «Научные сказки», научного издания «Физика планетных колец: Небесная механика сплошной среды» и ряда научно-популярных статей тома «Астрономия» Детской энциклопедии.

Роман «Курьер-619. Юпитер – Челябинск» уже поступил в продажу. Его можно приобрести в популярных книжных интернет-магазинах.