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Россельхозбанк увеличивает доходность по вкладам в Челябинской и Курганской области

С 1 марта 2021 года в рамках акции «Весеннее предложение» Россельхозбанк повысил ставку по вкладу «Растущий доход». Жители Челябинской и Курганской области смогут оформить вклад со ставкой до 6,5% в зависимости от периода нахождения средств во вкладе.

Акция продлится до 30 апреля 2021 года включительно. В период действия специального предложения можно открыть вклад на срок полтора года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальная сумма вложений – 10 тыс. рублей. Оформить вклад можно как в офисе Россельхозбанка, так и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк».

«Банк традиционно разрабатывает специальные предложения с улучшенными условиями для клиентов как по кредитным, так и по сберегательным продуктам. Вклад с максимальной доходностью 6,5% - это хорошая возможность в условиях низкой ключевой ставки не только сохранить, но и преумножить собственные средства», - отметила директор Челябинского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Людмила Попова.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте

Адреса офисов и режим работы АО «Россельхозбанк» по Челябинской и Курганской области на официальном сайте

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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