Российские фигуристы контрольные прокаты будут проводить в Челябинске

Российские фигуристы проведут открытые контрольные прокаты перед стартом следующего сезона в Челябинске. Соответствующая договоренность была достигнута сегодня, 27 декабря, между руководством федерации фигурного катания России и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Об этом стало известно после того, как Алексей Текслер встретился с победителями и призерами чемпионата России по фигурному катанию, который завершился сегодня в Челябинске.

Глава региона Алексей Текслер поблагодарил каждого спортсмена за великолепные выступления. После этого состоялась встреча губернатора Челябинской области и руководством федерации фигурного катания России в ходе которой было принято решение, что открытые контрольные прокаты перед стартом следующего сезона спортсмены проведут в Челябинске.