«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Златоусте

Национальный провайдер «Ростелеком» завершил модернизацию уличного освещения в Златоустовском городском округе Челябинской области. Масштабный инвестиционный проект компания выполняла на протяжении года. В результате на улицах городского округа засияло около пяти тысяч интеллектуальных энергосберегающих светильников.

Работы проходили в рамках проекта «Цифровой регион» на основании энергосервисного контракта с управлением жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Умные фонари осветили почти 300 улиц муниципалитета. Интеллектуальные светильники засияли в Златоусте, поселках Тайнак и Центральном, селах Веселовка и Куваши.

«Наши специалисты заменили устаревшие и неэффективные уличные лампы инновационными энергосберегающими источниками освещения, а также модернизировали более 150 километров уличных сетей и 138 пунктов диспетчерского мониторинга. В результате такого комплексного подхода мы привели в соответствие с нормативами освещение на проблемных участках дорог и протянули линии электропередач к тем улицам Златоуста, где ранее не было света. Модернизация стала одной из самых масштабных и трудоемких для нашей компании, поскольку все населенные пункты округа расположены в горнозаводской зоне со сложным скалистым рельефом», − отметил директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Умные фонари будут экономить до 70-ти процентов бюджетных средств, запланированных для оплаты электроэнергии. Современные светильники способны выдерживать экстремальный температурный режим горного края в диапазоне от −60 °С до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления. По желанию заказчика оборудование можно настроить таким образом, что фонари будут самостоятельно менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

«Интеллектуальные светильники будут потреблять в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными натриевыми и ртутными лампами. Проект позволит сэкономить более четырех миллионов киловатт-часов ресурса в течение семи лет его реализации», − сказал глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.

«Ростелеком» в Челябинской области реализует проект «Цифровой регион» с 2016 года. Южный Урал является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству городов и поселений, где внедрены интеллектуальные технологии энергосбережения. На улицах более сорока населенных пунктов Челябинской области (Аша, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатка, Снежинск, Троицк, Челябинск и др.) работает около сорока тысяч умных светильников.