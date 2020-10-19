«Ростелеком» помогает своим клиентам держать «вирусный удар» с помощью цифровых решений

Компания «Ростелеком» в условиях пандемии коронавируса и ограничительных мер предлагает своим клиентам ряд эффективных цифровых решений, которые помогут им трудиться на удаленных рабочих местах уверенно и безопасно.

О том, как успешно организовать бизнес-процессы и оптимизировать расходы на телеком-инфраструктуру в этот непростой период, на пресс-конференции, состоявшейся онлайн-формате с участием более сорока представителей СМИ из семи регионов УрФО, рассказала директор по работе с креативными и государственными сегментами ПАО «Ростелеком» на Урале Александра Лещёва.

Она отметила, что во время пандемии и действия ограничительных мер многие предприятия переводят сотрудников на «удалёнку». Компания «Ростелеком» предлагает удобные и безопасное сервисные решения. Одно из них гарантирует бесперебойную работу информационных систем и надежную защиту данных. Это перевод и обслуживание удаленных рабочих мест в облако – виртуальный центр обработки данных (ВЦОД).

В виртуальном ЦОДе можно разместить системы для обеспечения дистанционной работы сотрудников, почтовые сервисы и сервисы «1С», виртуальную цифровую телефонию и данные еще одной популярной услуги видеонаблюдения.

В период пандемии и оптимизации ресурсов компаниям невыгодно тратить средства на обновление серверов, обслуживающий персонал, при этом хранить данные надо всем, поэтому сегодня намного легче стало «уйти в облака» – это намного дешевле (начиная с марта этого года «Ростелеком» наблюдает 30-процентный рост интереса клиентов к облачным сервисам).

«Виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) нужен для того, чтобы хранить информацию, например, с камер наблюдения, что актуально для сферы обслуживания. Для торговой отрасли важно сохранить сведения по поставкам, данные программы «1С». ВЦОД в существующих условиях - это настоящий помощник, который помогает правильно расходовать и оптимизировать ресурсы предприятия любого масштаба. С экономической точки зрения очень важно обеспечить баланс затрат и выручки, чтобы персонал мог спокойно работать, а руководитель - поддерживать работоспособность бизнеса», - подчеркнула Александра Лещёва.

Получая комплекс услуг «под ключ», клиент экономит не только на капитальных затратах, связанных с оборудованием серверных, закупкам самого сервера, программного обеспечения, но и на поддержке бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры.

Серьезной помощью в организации рабочего процесса на «удалёнке» стала виртуальная телефония (ВАТС), данные которой размещаются в виртуальном ЦОДе. Благодаря этой услуге, интерес к которой неуклонно растет и которая помогает предприятиям сократить расходы на телефонную связь и обслуживание телефонной инфраструктуры на 30 процентов, компании могут предоставлять сотрудникам служебный телефон дома или в любом месте с доступом к интернету.

Что очень важно: вся информация, хранящаяся в облаке «Ростелекома», надежно защищена от различных киберугроз. Компания гарантирует полный спектр защиты от всех возможных проникновений.

Еще одна популярная услуга «Ростелекома», которая в условиях распространения коронавируса и режима ограничений становится все востребованнее, - видеонаблюдение. Это не только контроль трафика посетителей и нахождения персонала на местах. Сервис позволяет быть в курсе того, достаточно ли кассиров в торговых помещениях, а на производстве – это еще и возможность контролировать безопасность работников.

В тренде сейчас услуги по установке тепловизионного решения. «Ростелеком» предлагает своим клиентам самые разные модели: как маленькие, ручные, замеряющие температуру посетителям спортзалов, ресторанов, так и большие, промышленные, которые используются в аэропортах, торгово-развлекательных комплексах для одновременного измерения температуры у большого количества людей.

«Видеонаблюдение с модулями распознавания ношения масок выбирают в большей степени ритейлы, HoReCa – они одни из первых, кто включился в процесс. Тепловизоры активно приобретают учебные заведения (очень большой всплеск интереса был зафиксирован перед первым сентября) и лечебные учреждения - рассказала Александра Лещёва.