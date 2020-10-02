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Коронавирус, «дистанционка» и скоростной интернет

«Ростелеком» провел на Южном Урале масштабное родительское собрание в онлайн-формате

Общество
Сегодня, 14:31
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В Челябинской области «Ростелеком» провел второе в этом году масштабное родительское собрание.

Представители ведущего цифрового провайдера страны, региональных минобра и минздрава рассказали южноуральским мамам и папам, как адаптировать школьников к новым условиям в период нестабильной эпидемиологической ситуации, а также озвучили нововведения учебного года.

Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», встреча состоялась в максимально безопасном онлайн-формате на базе регионального центра оценки качества и информатизации образования и собрала более 3600 участников.

Спикеры обсудили волнующие всех вопросы профилактики коронавирусной инфекции и ОРВИ, рассказали, как грамотно технически и организационно выстроить учебный процесс и режим дня школьников в новых условиях, а также о возможностях образовательного онлайн-сервиса для повышения успеваемости учащихся «Ростелеком Лицей».

Технический директор Челябинского филиала «Ростелеком» Игорь Петрухин объяснил, от каких факторов зависят скорость и стабильность интернета и почему технология «оптика в квартиру» сегодня является одной из самых надёжных.

«Летом 2020-го года мы зафиксировали рост потребления интернет-трафика, он составил около 30-ти процентов. Многие до сих пор работают и учатся онлайн. Надо ли говорить о том, какую роль при этом играет качество интернета? Оптические каналы связи надежнее аналоговых, обладают большей пропускной способностью. Также такая линия не зависит от перепадов или отключения электроэнергии. Только в текущем году нами было построено около тысячи километров оптики в Снежинске, Кыштыме, Кусе, Магнитогорске, Усть-Катаве, Юрюзани, Чесме и других населённых пунктах Челябинской области. Всего в регионе «Ростелеком» построил более 13,5 тысячи километров волоконно-оптических линий связи, обеспечив высокоскоростным интернетом 500 населенных пунктов Южного Урала», - отметил Игорь Петрухин.

Врач-методист центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска Кристина Дубова подчеркнула, что легче перенести эпидемию гриппа и вирусных инфекцией поможет вакцинация не только ребенка, но и всей семьи.

«Вакцина полностью безопасна, она потренирует организм, который, если встретится с настоящим вирусом, уже не будет тратить время на выработку новых антител, а сразу отправит «в бой» уже имеющиеся», - пояснила Кристина Дубова.

Начальник управления общего образования областного министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина рассказала о том, какие меры были приняты образовательными учреждениями, чтобы обезопасить школьников и родителей, а также сообщила, что переход школ на дистанционное обучение и перенос осенних каникул не планируются.

«В настоящее время ни одна образовательная организация полностью не закрыта на карантин по коронавирусной инфекции. Закрыто 16 классов в восьми образовательных учреждениях. Пока ситуация управляема, и мы надеемся, что спокойно и плавно доучимся и первую четверть, и первый учебный год, соблюдая все меры предосторожности», - сказала Елена Тюрина.

Спикерам собрания поступило несколько десятков вопросов от зрителей в онлайн-чат.

 

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