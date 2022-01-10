«Рождественские елки губернатора Челябинской области» продлятся до 14 января

В течение всей текущей рабочей недели в театрах, домах культуры, детских школах искусств и культурно-досуговых центрах Южного Урала продолжатся «Рождественские елки губернатора Челябинской области».

«Рождественские елки» стартовали седьмого января. Представление посетил губернатор Алексей Текслер вместе со своей семьей и митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Юные зрители увидели мюзикл для всей семьи «Волшебный посох Деда Мороза» в исполнении артистов Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки и воспитанников Детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна.

В фойе театра гостей встречали ростовые куклы, снеговики, джентльмены в белом на ходулях. На втором этаже была наряженная ёлка, Рождественский вертеп и праздничная фотозона. До начала спектакля камерный хор имени В. Михальченко под управлением Ольги Селезнёвой исполнил несколько рождественских песнопений.

«Добрый день, дорогие дети, уважаемые взрослые. Я рад видеть вас на главной Рождественской ёлке Челябинской области. Рождество - особый праздник, светлый, тёплый. Каждый из нас загадывает желание. Я желаю, чтобы все мечты обязательно сбывались», – обратился к зрителям Алексей Текслер.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий поздравил ребят с праздником Рождества Христова: «Сегодня мы вспоминаем о том, как в этот мир родился Спаситель Господь. Он принес радость, мир и благословение каждому из нас. И мы, как верные его дети, должны развивать те таланты, умения, знания, которые вложены в нас Богом. Пусть свет Вифлеемской звезды, который сегодня особенно ярко отражается в наших сердцах, помогает нам преодолевать все трудности, все неприятности в этой жизни. Пусть радость, которую мы сегодня испытываем, сохраняется в течение всего года. С Рождеством Христовым!».

Настоящим рождественским подарком зрителям стал семейный мюзикл для всей семьи «Волшебный посох Деда Мороза». Увлекательный сюжет о спасении Нового года в лесу, прекрасные музыкальные произведения композитора Владимира Баскина, яркое визуальное оформление, роскошные костюмы, замечательная игра актёров и потрясающий вокал создали настоящую праздничную атмосферу.

Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий наградили авторов лучших рождественских стихотворений, лауреатов областного конкурса «Рождественская сказка».

Участниками региональных отборов стали дети от 7 до 15 лет, которым предлагалось порассуждать на тему Рождества: времени для свершения добрых дел, помощи близким, веры в добро и чудеса. Об одном из главных христианских праздников дети сочиняли стихи, красками и карандашами рисовали картинки. Жюри из более чем 200 работ выбрало 86 лучших. Избранные стихи и рисунки вошли в книгу-сборник «Рождественская сказка», в создании которой принимали участие члены региональных отделений Союза писателей и Союза художников России.

«Рождество – это один из самых радостных, занимательных, самых семейных праздников церковного календаря. И отмечается он не один день. Дни от Рождества Христова до Крещения Господня называются Святками, святыми днями или вечерами. Празднование Святок всегда занимало особое место в русской культуре. Традиционно будет и колядование, и походы в гости, и все зимние забавы, которые только можно вообразить. Но главный смысл праздника заключается в духовном содержании. Не забываем о том, что в эти дни мы приходим в храм, чтобы поклониться Младенцу Иисусу Христу и испросить себе и близким мира, здравия, добра, благоволения. И вновь говорим: “Слава в Вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение”», – рассказал о значении Святок протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии.

После торжественного представления в театре оперы и балета глава региона вместе с семьей отправился в с. Долгодеревенское, где в честь светлого праздника - Рождества Христова посетили Свято-Троицкий храм, сообщает пресс-служба Челябинской митрополии.

Рождественские губернаторские ёлки будут организованы во всех муниципальных образованиях области. Всего с седьмого по 14 января пройдет 46 представлений.

«Если 10 лет назад губернаторская Рождественская ёлка проходила только в Челябинске, то в этом году она проходит во всех муниципалитетах региона», - отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. По его словам, в прошлом году главную ёлку области посетили шесть тысяч детей, в этом году приглашены в два раза больше – 12 тысяч (в Челябинске – 1300).

Приглашение на ежегодный рождественский праздник получают юные жители региона, попавшие в трудную жизненную ситуацию: сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, ребята из малоимущих и неполных семей, дети погибших военнослужащих. А также дети, достигшие успехов в учёбе, творчестве, спорте.

Дети смотрят новогоднее представление и получают рождественский подарок.

«10 наших театров в рамках этой кампании покажут свои постановки для детей, – раскрывает детали Алексей Бетехтин. – Юных южноуральцев ждут «Сказка о царе Салтане» и «Каменный цветок», «Морозко», «Серебряное копытце» и «Новогодние приключения Снегурочки и ее друзей».

В Магнитогорском драматическом театре им. А.С. Пушкина 790 юных зрителей увидели традиционный рождественский вертеп – скульптурную композицию с фигурами Девы Марии, Иосифа, волхвов и младенца Христа, повествующую о древней библейской истории рождения Спасителя. Приглашенные дети увидели новогодний сказ о добре и чуде «Серебряное копытце».

ФОТО: пресс-служба губернатора и Челябинская епархия