03.01.2023
В Челябинске из-за снегопада коммунальщики задействовали дополнительную технику
03.01.2023
Рождество с размахом: сразу в двух челябинских парках состоятся большие гуляния вместе с Радио ОЛИМП
02.01.2023
«Крылатые каникулы» для южноуральцев - бесплатные экскурсии и другие бонусы
02.01.2023
Новогодние каникулы вместе с челябинской Публичкой
02.01.2023
В первый день 2023 года спасатели Челябинской области спасли замерзающую женщину и двух братьев
02.01.2023
17 проектов из Челябинской области поборются за премию «Серебряный Лучник» в этом году
Рождество с размахом: сразу в двух челябинских парках состоятся большие гуляния вместе с Радио ОЛИМП
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022