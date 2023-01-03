Рождество с размахом: сразу в двух челябинских парках состоятся большие гуляния вместе с Радио ОЛИМП

Рождественские гуляния с радио ОЛИМП пройдут шестого и седьмого января в парке Гагарина и парке Терешковой.

В парке Гагарина пройдут первые городские Рождественские гуляния – челябинцев ждут седьмого и восьмого января с 13 до 17 часов. В программе костюмированное шествие с Вифлеемской звездой к рождественскому вертепу и праздничный концерт с участием профессиональных артистов и приходских коллектив, гости праздника почувствуют атмосферу настоящего Рождества с колядками и песнопениями. На площадке пройдут традиционные русские народные игры и забавы, будут кружиться хороводы. Не обойдётся и без подарков - отличные призы для всей семьи готовит Радио ОЛИМП.

Яркой частью праздника станет выступление звонарей Челябинской епархии на мобильной звоннице. Они исполнят традиционные звоны и проведут мастер-класс. А в специально установленном большом теплом шатре пройдет мастер-класс по изготовлению Вифлеемской звезды.

Еще один рождественский праздник состоится в Парке Терешковой на Катеке Рекордов Радио ОЛИМП. Ведущие шоу "Утро на ОЛИМПЕ" Арина Сергеева и Роман Прецер готовят для своих слушателей музыкально-развлекательную программу - интересно и весело будет и детям, и взрослым. Конкурсы, призы , а также розыгрыш фирменного желтого бокса , полного подарков, ждут челябинцев седьмого января с 16 часов 30 минут до 18 часов 30 минут. Праздник пройдёт в традиционном русском стиле. Финалом дня станет новый рекорд челябинцев и Радио ОЛИМП: создание гигантской Рождественской звезды.