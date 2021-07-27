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Руководителем УФАС по Саратовской области назначили челябинку Елену Рысеву

Сегодня, 27 июля, нового руководителя Саратовского УФАС России Елену Рысеву, которая ранее занимала пост замруководителя Челябинского УФАС, представили губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.

«Руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова и коллектив управления поздравляют Елену Рысеву с назначением и желают профессиональных побед», - сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.

Для справки:

Елена Рысева закончила Челябинский государственный университет по направлению "Юриспруденция". В Челябинском антимонопольном управлении работала по разным направлениям: защита прав потребителей, контроль за размещением государственных и муниципальных заказов, контроль за соблюдением антимонопольного законодательства

В сентябре 2008 года Е.Г. Рысева победила в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, проводимом ФАС России, и назначена на должность заместителя руководителя Челябинского УФАС России.

С 6 октября 2008 года курирует вопросы, связанные со злоупотреблениями хозяйствующими субъектами доминирующим положением, антиконкурентными соглашениями и согласованными действиями хозяйствующих субъектов, законодательством о торговой деятельности, стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий и других лиц, контролем за экономической концентрацией, анализом товарных и финансовых рынков.

Объявлена Благодарность в связи с 15-летием антимонопольных органов в 2005 году.

Дважды награждена Почетной грамотой Федеральной антимонопольной службы за большой личный вклад в проведение государственной политики в области развития конкуренции, предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и добросовестный труд (2009 год, 2012 год), Благодарностью ФАС России в связи с 15-летием антимонопольных органов (2005 год), Благодарностью ФАС России за большой вклад в проведение государственной политики в области развития конкуренции, предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и добросовестный труд (2011 год), Благодарностью ФАС России за большой вклад в проведение государственной политики в области развития конкуренции, предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности, а также за достижение высоких результатов работы в составе эффективного кадрового резерва ФАС России в 2015 году (2016 год), Благодарностью ФАС России за заслуги в обеспечении свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, а также за достижение высоких результатов работы в составе эффективного кадрового резерва ФАС России за 2018 год, Почетной Грамотой ФАС России за заслуги в обеспечении свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, а также за достижение высоких результатов работы в области реализации общероссийской специализации в 2018 году.

В 2013 году присвоено звание «Почетный работник антимонопольных органов России». В 2015 году награждена Почетной грамотой Губернатора Челябинской области за большой личный вклад в проведение государственной политики в области развития конкуренции, предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности.

Награждена Медалью Федеральной антимонопольной службы "За отличие в службе" III степени в 2018 году, Медалью ФАС России "За отличие в службе" II степени, Благодарностью Полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе в 2020 году.

Фото: Челябинское УФАС России

УФАС по Челябинской области
УФАС по Саратовской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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26.07.2021 09:12

Анонсы событий и мероприятий на 26 июля

24.07.2021 20:26

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова навела порядок на Тургояке

24.07.2021 11:46

В Челябинской области новый антирекорд по суточному приросту ковидных больных

23.07.2021 21:29

Артисты ансамбля танца «Урал» о победе в международном конкурсе в Болгарии

23.07.2021 19:09

Глава регионального ПФР отправится в СИЗО

23.07.2021 17:44

ВТБ: траты уральцев за рубежом за последний месяц выросли на треть

23.07.2021 17:41

ВТБ тестирует в Челябинске услугу «Банк рядом»

23.07.2021 16:45

На Увильдах экологи устроили облаву на владельцев элитных коттеджей

23.07.2021 16:38

Эльбрус Нигматуллин поднял на своих плечах вертолет

23.07.2021 16:16

Анонсы событий и мероприятий на выходные

23.07.2021 16:13

В Челябинской области отменен режим ЧС регионального характера

23.07.2021 15:24

В выходные в Челябинской области похолодает

23.07.2021 15:16

Служба в ГУФСИН и писательство: Руслан Самигуллин – о жизни и творчестве

23.07.2021 14:59

В Магнитогорске играют в футбол с пелёнок

23.07.2021 14:53

Замминистра экологии по Челябинской области находится в стационаре