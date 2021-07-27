Руководителем УФАС по Саратовской области назначили челябинку Елену Рысеву

Сегодня, 27 июля, нового руководителя Саратовского УФАС России Елену Рысеву, которая ранее занимала пост замруководителя Челябинского УФАС, представили губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.

«Руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова и коллектив управления поздравляют Елену Рысеву с назначением и желают профессиональных побед», - сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.

Для справки:

Елена Рысева закончила Челябинский государственный университет по направлению "Юриспруденция". В Челябинском антимонопольном управлении работала по разным направлениям: защита прав потребителей, контроль за размещением государственных и муниципальных заказов, контроль за соблюдением антимонопольного законодательства

В сентябре 2008 года Е.Г. Рысева победила в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, проводимом ФАС России, и назначена на должность заместителя руководителя Челябинского УФАС России.

С 6 октября 2008 года курирует вопросы, связанные со злоупотреблениями хозяйствующими субъектами доминирующим положением, антиконкурентными соглашениями и согласованными действиями хозяйствующих субъектов, законодательством о торговой деятельности, стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий и других лиц, контролем за экономической концентрацией, анализом товарных и финансовых рынков.

Объявлена Благодарность в связи с 15-летием антимонопольных органов в 2005 году.

Дважды награждена Почетной грамотой Федеральной антимонопольной службы за большой личный вклад в проведение государственной политики в области развития конкуренции, предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и добросовестный труд (2009 год, 2012 год), Благодарностью ФАС России в связи с 15-летием антимонопольных органов (2005 год), Благодарностью ФАС России за большой вклад в проведение государственной политики в области развития конкуренции, предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и добросовестный труд (2011 год), Благодарностью ФАС России за большой вклад в проведение государственной политики в области развития конкуренции, предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности, а также за достижение высоких результатов работы в составе эффективного кадрового резерва ФАС России в 2015 году (2016 год), Благодарностью ФАС России за заслуги в обеспечении свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, а также за достижение высоких результатов работы в составе эффективного кадрового резерва ФАС России за 2018 год, Почетной Грамотой ФАС России за заслуги в обеспечении свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, а также за достижение высоких результатов работы в области реализации общероссийской специализации в 2018 году.

В 2013 году присвоено звание «Почетный работник антимонопольных органов России». В 2015 году награждена Почетной грамотой Губернатора Челябинской области за большой личный вклад в проведение государственной политики в области развития конкуренции, предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности.

Награждена Медалью Федеральной антимонопольной службы "За отличие в службе" III степени в 2018 году, Медалью ФАС России "За отличие в службе" II степени, Благодарностью Полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе в 2020 году.

Фото: Челябинское УФАС России