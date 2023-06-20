Рядом с «Юностью» челябинцы смогут бесплатно заниматься йогой

Как рассказали в пресс-службе мэрии, на пространстве площадью двести квадратных метров квалифицированный тренер будет проводить бесплатные тренировки четыре раза в неделю: в понедельник и среду - с 10 часов, во вторник и четверг - с 14 часов.

Как считает начальник городского управления по физической культуре и спорту Максим Клещевников, зона на свежем воздухе отлично вписалась в уже имеющуюся инфраструктуру.

«Мы разумно использовали городское пространство с пользой для челябинцев, чтобы привлечь их в спорт, доступный каждому», - отметил Максим Клещевников.