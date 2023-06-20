20.06.2023
В Златоусте будут судить жестокую воспитательницу детского сада
20.06.2023
Облсуд не стал уменьшать срок заказчику убийства экс-главы Красноармейского района и своего конкурента по бизнесу
20.06.2023
Старт дан! ЮУрГУ встречает первых абитуриентов
20.06.2023
Рядом с «Юностью» челябинцы смогут бесплатно заниматься йогой
20.06.2023
В сентябре пройдут местные выборы в пяти муниципалитетах Челябинской области
20.06.2023
Челябинские спасатели пришли на помощь попавшим в беду воронам
Рядом с «Юностью» челябинцы смогут бесплатно заниматься йогой
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023