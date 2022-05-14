Рыбак, пропавший на озере Айдыкуль, найден мертвым

В Челябинской области найдено тело рыбака, пропавшего второго мая на озере Айдыкуль (Кунашакский район).

Как сообщил собственной источник из Кунашакского района, тело пропавшего рыбака была найдено другими любителями рыбной ловли. Они и вытащили его на берег, а также вызвали полицию.

«На место выезжала оперативно-следственная группа в составе полиции и следователей СК. По предварительной информации, на теле мужчины следов насильственной смерти обнаружено не было», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального полицейского главка.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», местный житель (ему 60 лет) вышел на акваторию озера на моторной лодке вечером второго мая, позже, на южном берегу была обнаружена лодка.

На месте несколько дней работали спасатели и полиция. Озеро Айдыкуль достаточно большое, площадь водной поверхности около 70 квадратных километров, сильный порывистый ветер на момент обнаружения лодки пропавшего и густо заросшие камышом берега осложняли поисковые работы.