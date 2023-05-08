С линии соприкосновения: бойцы из Челябинской области поздравляют земляков с Днем Победы

Берущее за душу и трогающее до слез поздравление с Днем Победы записали бойцы из Челябинской области, находящиеся на линии соприкосновения.

Свое обращение к россиянам южноуральцы из 6-го танкового полка записали прямо на передовой, на фоне тяжелой военной техники.

В канун Дня Великой Победы участники СВО пожелали своим землякам и всем жителям России мирного неба над головой, добрых вестей и спокойствия в каждом доме.

Как отмечают в челябинском региональном отделении Народного фронта, Южный Урал был и остается опорным краем державы:

«Наши танки железным щитом встали на пути врагов и раздавили нацистскую орду. Тяжелым трудом тыловики, давая фронту орудия, технику, снаряды, внесли неоспоримый вклад в общую победу над фашизмом. Сейчас, в это непростое время, южноуральцы вновь объединились и сплотились. Наши ребята благодарят всех, кто им помогает и поддерживает».