08.05.2023
В Чесме на пожаре погибли мужчина и женщина
08.05.2023
К утру восьмого мая площадь активного горения в нацпарке «Зигальга» сократилась до 35 гектаров
08.05.2023
В Магнитогорске водитель легковушки насмерть сбил женщину на переходе
07.05.2023
С седьмого мая ограничат движения по мосту через ж/д пути в Челябинске
07.05.2023
В Советском районе Челябинска состоялся торжественный приём ветеранов
06.05.2023
Влюбленные из Челябинска и Магнитогорска могут пожениться в особенный день и в особенной атмосфере
С линии соприкосновения: бойцы из Челябинской области поздравляют земляков с Днем Победы
08.05.2023
Челябинск полным ходом готовится ко Дню Победы
07.05.2023
Девятого мая вновь прозвучат «Гудки Победы»
07.05.2023
В День Победы внесут коррективы в движение общественного транспорта в Челябинске и Копейске
07.05.2023
В Советском районе Челябинска состоялся торжественный приём ветеранов
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023