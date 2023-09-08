08.09.2023
С новорожденным! В Челябинском зоопарке родился як Гаврюша
08.09.2023
Как будет работать транспорт в Челябинске после фейерверка в День города
08.09.2023
На Троицком ипподроме состоится скачки рысаков и полукровок на Кубок Алексея Текслера
08.09.2023
В администрации Челябинска объяснили причины заторов на проспекте Ленина
08.09.2023
Сто юных художников напишут портреты знаменитых «Легенд Челябинска» на Кировке
08.09.2023
Жительница Челябинска стала жертвой находящегося в федеральном розыске Казановы
С новорожденным! В Челябинском зоопарке родился як Гаврюша
05.09.2023
Обворожительную белорукую «гимнастку» Ангелину представил широкой публике Челябинский зоопарк
10.08.2023
В зоопарке Челябинска умерла 31-летняя шимпанзе Соня
20.07.2023
В челябинском зоопарке установили причину смерти медведицы Забавы
01.07.2023
Челябинский зоопарк сообщил о смерти молодой медведицы Забавы
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023