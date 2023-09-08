С новорожденным! В Челябинском зоопарке родился як Гаврюша

Семейная пара яков, живущих в Челябинском зоопарке, в очередной (далеко не первый раз) обзавелась потомком – милого и пока еще неуклюжего малыша, появившегося на свет шестого сентября, назвали Гаврюша.

В группе учреждения опубликовали видео, где кроха, шаги которого еще не совсем уверенны, демонстрирует великолепный аппетит.

«Неудивительно, ведь Гаврюше все в новинку, ему нужно много сил и энергии, чтобы изучить этот мир. А вот родителей детенышем не удивить, они у нас опытные и становятся мамой и папой уже в 11 раз! Поэтому четко знают, что делать: Лаврентий не путается под копытами, а Илона охраняет новорожденного, кормит и следит, чтобы малыш выглядел опрятно», - рассказали в Челябинском зоопарке, очень обрадовав этой новостью своих подписчиков, которые не скупятся на добрые слова, поздравляют с новорожденным, восхищаются очарованием Гаврюши и желают малышу крепкого здоровья.