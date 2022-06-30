С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

С первого июля 2022 года вырастут тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области . В среднем размер вносимой гражданами платы проиндексирован на 3,4%по сравнению с декабрем 2021 года.

«Тариф на конкретную коммунальную услугу - воду, газ, электроэнергию - может быть как выше, так и ниже предельного уровня, но общий коммунальный платеж не может вырасти больше установленного предела», - пояснили в министерстве тарифного регулирования региона.

Плата за электрическую энергию будет проиндексирована на 3,3% в домах с электроплитой в городских населенных пунктах и на 3,2% - в домах с газовой плитой и дома в сельской местности.

Тариф за отопление увеличен на 2,7% , за горячее водоснабжение – на 2,9%, за холодное водоснабжение – на 6,6%, за водоотведение – на 5,6%, за газ – на 3,4%, за обращение с ТКО – на 3,4%.

В министерстве уточнили, для каждого муниципалитета в зависимости от набора коммунальных услуг и поставщиков услуг, зон теплоснабжения сложатся индивидуальные изменения тарифов по каждому виду коммунальных услуг, но прирост совокупного платежа за коммунальные услуги не превысит 3,4%.

В Челябинске рост тарифов составит от 2,5% до 9,3%. Больше всего подорожает холодное водоснабжение. С первого июля челябинцы за холодное водоснабжение 28,74 рубля (было - 26,29 рубля, плюс 9,3%), за водоотведение плата выросла с 18,98 рубля до 19,80 рубля (плюс 4,3%). Общий платеж за ХВС составит 48,54 рубля (до первого июля был 45,27 рубля).

Плата за электрическую энергию будет проиндексирована на 3,3% в домах с электроплитой в городских населенных пунктах – с нынешних 2,43 рубля до двух рублей 51 копейки. В домах с газовой плитой и домах в сельской местности жители будут платить за один киловатт три рубля 58 копеек, до первого июля было три рубля 47 копеек (рост на 3,2%).

Тариф за отопление в областном центре увеличен на 2,5% (с 1397,35 до 1432,03 рубля/Гкал). Плата за горячее водоснабжение вырастет на 2,5% (с 1397,35 до 1432,03 рубля/Гкал), норматив - 0,212 Гкал на человека.

Тариф за газ повысился на 3,4% (с 7,64 рубля до 7,90 рубля/куб.м), за обращение с твердыми коммунальные отходы (ТКО) – 3,4% (с 84,39 рубля до 87,26 рубля).

«Если рост платежа за «коммуналку» по сравнению с платежом за декабрь 2021 года превышает предельный индекс, гражданин вправе обратиться за начислением адресных субсидий по оплате коммунальных услуг в органы социальной защиты по месту жительства вне зависимости от величины доходов», - напомнили в министерстве.