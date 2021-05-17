В Коркино (Челябинская область) состоялась литературная гостиная «С Пушкиным на войне», которую для первокурсников местного филиала Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли - в честь Великой Победы - провели девятиклассники школы №14.

Как рассказала преподаватель русского языка и литературы Коркинского филиала ЧГКИПиТ Тамара Иванова, студенты данного учебного заведения и учащиеся соседней школы не один год проводят встречи (ходят друг к другу в гости), посвящённые славным датам нашей истории, а также юбилеям писателей и поэтов.

Обычно гостиные готовятся совместными усилиями, но в этот раз инициаторами мероприятия стали школьники - под руководством учителя русского языка и литературы Ирины Удачиной. Тема была выбрана необычная - «На фронте с Пушкиным». Девятиклассники и их педагог раскрывали ее постепенно, представив гостям-ровесникам из колледжа интереснейший материал о пушкинских местах, где побывали фашисты, о том, как защищали наши бойцы святыни, связанные с именем великого русского поэта.

Студентам показали отрывок из фильма 1936-го года о юности гения отечественной литературы, рассказали о судьбе актёров, сыгравших лицейских друзей Пушкина: почти все они погибли на фронте!

Ребята прочли много стихотворений о роли Пушкина в нашей истории, в том числе о том, как в Великую Отечественную войну бойцы защищали родные места поэта, как с его именем шли в бой.

Гостиная понравилась всем студентам, она прошла в очень тёплой обстановке. Тамара Иванова от души поблагодарила Ирину Удачину и ребят за интересную встречу и напомнила, что шестого июня отмечается 202-я годовщина со дня рождения поэта.

Своего преподавателя поддержал студент Данил Мигуля, выразив благодарность хозяевам гостиной за тёплый приём. Первокурсник в свою очередь рассказал ребятам о своей будущей специальности повара-кондитера и пригласил выпускников поступать учиться в Коркинский филиал ЧГКИПиТ.

Впоследствии литературные встречи продолжились уже в самом филиале колледжа индустрии торговли и питания. Гостиная, где побывали все группы первого курса, прошла в формате концерта – мероприятие было посвящено песням, созданным в годы Великой Отечественной войны.

Ведущие, студенты группы ТМ-105 Дарья Усольцева и Матвей Сафронов, эмоционально рассказывали об истории создания военных песен. Первокурсники узнали о том, как работали над ними поэты и композиторы. А студентка группы Анна Краева выразительно читала стихи, посвящённые рождённым в боях песням:

«С первого взгляда, может, в них ничего и нет…

Что ж меня так тревожат песни военных лет?»

Конечно, как может не тревожить душу самая сильная наша песня, ставшая эмблемой Великой Отечественной?! «Священная война» - эта песня прошагала в солдатской шинели всю войну и вернулась домой с Победой. Впрочем, как и все другие песни, о которых было рассказано в литературной гостиной. «В землянке», «Тёмная ночь», «На солнечной поляночке», «Соловьи», «Случайный вальс», «Огонёк», «Синий платочек», «Смуглянка», «Вечер на рейде»… Этот список велик. Не обошлось и без любимой «Катюши», которую, хоть она и была написана ещё до войны, очень любили бойцы. С этой песней на устах они шли в бой, ведь Катюша была олицетворением любимой девушки, её верности и преданности. Ведущие рассказали и о секретном ракетном оружии, которое назвали этим ласковым девичьим именем. Как боялись враги этих наших катюш!

Конечно, студенты-первокурсники услышали каждую из песен, о которых вели рассказ ведущие, да не просто услышали, а ещё и увидели прекрасные ролики с кадрами Великой Отечественной войны.

Организатор встречи в гостиной Тамара Иванова, подводя итоги, выразила надежду на то, что молодые будут рассказывать о прозвучавших песнях следующим поколениям. А разговор, начатый в гостиной, продолжится на уроках литературы, ведь студентам ещё предстоит познакомиться на них с поэзией и прозой огненных лет.

Беседа о песнях, прошедших через войну, завершилась «Майским вальсом» композитора Лученка, написанным на стихи поэта Ясеня. Композиция была создана к 40-летию Победы, она вся проникнута радостью и ликованием:

«Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай

Тот цветущий и поющий яркий май!»

В конце преподаватель задаёт провокационные вопросы: «А помнит ли Европа, кто освободил её от фашизма? Что происходит с исторической памятью сегодня? Что молодёжь знает о Победе?».

На эти вопросы студенты будут отвечать на последующих уроках литературы. Знать ответы – необходимо.