С пятого ноября между Челябинском и Магнитогорском начнет курсировать «Ласточка»

С пятого ноября 2020 года между двумя главными агломерациями Челябинской области начнут курсировать современные скоростные электропоезда «Ласточка», что позволит значительно сократить время в пути.

Напомним, поручение о запуске скоростного поезда давал губернатор Алексей Текслер.

Ранее пригородные поезда не ездили между Челябинском и Магнитогорском, и можно было добраться из одного города в другой только с пересадками, потратив на это семь часов. На «Ласточке» время в пути составит четыре часа 20 минут.

В составе скоростного электропоезда пять вагонов с мягкими креслами, широкими проходами и панорамными окнами с теплоизоляцией. Поезд оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло, на которых отображаются сведения о маршруте.

«Ласточки» также полностью адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В них предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, которые позволяют осуществлять посадку/высадку с низких платформ, имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника и т. д.

«Ласточка» будет ежедневно отправляться из Челябинска в 17:55, прибывать в Магнитогорск в 22:15. Отправление в обратном направлении – в 06:32, прибытие в Челябинск – в 10:52. Электропоезд будет останавливаться на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы.

Вместимость «Ласточки» – 341 человек. Пассажирам электропоезда будут доступны два класса мест – «стандарт» и «бизнес». 12 мест класса «бизнес» расположены в отдельном помещении салона поезда, оборудованы индивидуальными светильниками, эргономичными подголовниками, отдельными столиками и розетками для зарядки мобильных устройств.

Продажа проездных документов на «Ласточки» будет производиться с указанием мест. Для приобретения таких билетов потребуются персональные данные, которые будут отражены в проездном документе.

Стоимость проезда для класса «стандарт» составляет 750 рублей и для класса «бизнес» -1990 рублей.

Из Челябинска до Троицка можно будет доехать за 360 или 720 рублей; до Тамерлана – за 600 или 1200 рублей; до Карталов – за 700 или 1400 рублей (все цены указаны на классы стандарт и бизнес соответственно).

Также предусмотрены следующие тарифы: из Троицка до Тамерлана билет обойдется в 280 или 560 рублей; до Карталов – 350 или 700 рублей; до Магнитогорска – 650 или 1410 рублей.

Добраться из Тамерлана до Карталов можно за 130 или 260 рублей; до Магнитогорска – за 500 или 1000 рублей.

Билет из города Карталы в Магнитогорск обойдется в 460 рублей для пассажиров класса «стандарт» или 920 рублей для класса «бизнес».

Перевозчиком на маршруте будет АО «Свердловская пригородная компания» (АО «СПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») – один из крупнейших железнодорожных перевозчиков в пригородном сообщении, осуществляющий деятельность на территории Свердловской и Южно-Уральской железных дорог – филиалов ОАО «РЖД». Продажа билетов на электропоезда «Ласточка» будет открыта 31 октября. Действуют все федеральные льготы, в том числе скидка 50% на проезд для студентов и школьников. Приобрести проездные документы можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, на сайте АО «Свердловская пригородная компания» www.svrpk.ru и мобильном приложении «Пригород».

Для оформления проездных документов и посадки в поезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.