С седьмого ноября «Ласточка» будет возить пассажиров из Уфы в Ашу ежедневно

С седьмого ноября текущего года скоростной пригородный поезд «Ласточка», который ходит по маршруту Уфа - Улу-Теляк – Аша, будет работать ежедневно.

До этого времени (начиная с первого октября текущего года) пассажиры могут доезжать из столицы Башкирии в город Ашу Челябинской области (и по обратному маршруту) на электропоезде «Ласточка» лишь по выходным и праздничным дням. До первого октября данный маршрут вообще не включал Ашу, поезд ходил из Уфы до Улу-Телюка (село в Башкортостане).

Как сообщает издание «Транспорт в России», с седьмого ноября поезд №7156 «Уфа - Улу-Теляк - Аша» будет довозить пассажиров до места ежедневно (отправление – в девять утра, прибытие – в 10 часов 46 минут). Обратно поезд №7153 «Аша - Улу-Теляк - Дёма» (район в юго-западной части Уфы) будет отправляться ежедневно в 12 часов 15 минут, прибывать – в 14 часов 23 минуты.

Как отмечает «Транспорт в России», до этого в течение месяца, по рабочим дням, электропоезда Башкортостанской пассажирской пригородной компании следовали только до и от станции Улу-Теляк.