«Сад Памяти» пополнился елью, высаженной губернатором Алексеем Текслером в память о Михаиле Резепине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в международной акции «Сад Памяти».

В канун Дня Победы в парке «Сад Победы» Челябинска глава региона высадил сибирскую ель в память о легендарном земляке, ветеране Великой Отечественной войны Михаиле Константиновиче Резепине.

«Я сегодня высадил дерево в честь Резепина Михаила Константиновича. Мы с ним познакомились в 2019 году, я его запомнил очень жизнерадостным, поэтому высадил дерево в память о нем», - рассказал Алексей Текслер.

По мнению главы региона, важно, чтобы молодые, высаживая деревья в Саду Памяти, вспоминали ветеранов войны, боровшихся за Великую Победу.

«Основная задача – чтобы не прерывалась связь поколений, чтобы передавали память об этой войне, память о наших ветеранах, о тех людях, которые с оружием в руках или в тылу защитили нашу страну, поэтому «Сад Памяти» – это замечательная акция», - подчеркнул Алексей Текслер.

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы, и реализуется при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также при поддержке Всероссийского общества охраны природы и «Русской медной компании». Она впервые прошла в 2020 году.

В прошлом году в рамках празднования 75-летия Победы в акции принял участие Президент РФ Владимир Путин. Он посадил дерево во время церемонии открытия Ржевского Мемориала Советскому солдату. Главой государства акция была объявлена ежегодной.

«Челябинская область входит в число регионов, где высаживается наибольшее количество деревьев», – подчеркнул Алексей Текслер. Акция объединила множество южноуральцев, к ней подключились общественные, волонтерские и добровольческие организации, многие неравнодушные граждане.

В 2020 году акцию поддержали 15 муниципальных районов и шесть городских округов Южного Урала, в ней приняли участие более 600 человек. Хвойные и лиственные деревья были высажены на территории лесного фонда и в городах трудовой доблести и славы региона: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс.

В прошлом году в Челябинской области в память о погибших в Великой Отечественной войне высадили 234 тысячи деревьев. В челябинском городском бору была заложена памятная аллея лип и высажено более 16-ти тысяч сосен в честь ветеранов лесного хозяйства региона.

В 2021 году в Челябинской области акция «Сад Памяти» стартовала 29 апреля. В этот день в Кыштыме высадили более 12 тысяч деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне.

«И РМК, и Кыштымский медеэлектролитный завод с удовольствием присоединились к международной акции. У каждого из нас есть свой герой той войны, потому что она коснулась каждой семьи, отняла дорогих и близких людей. Спустя много лет мы сможем прийти сюда со своими детьми и внуками и рассказать им историю этого леса», - отметил заместитель генерального директора КМЭЗ по общим вопросам Владимир Сёмин.

Акция продлится до 22 июня. Всего на Южном Урале будет высажено более 400 тысяч молодых деревьев, в том числе в наших Городах трудовой доблести – Челябинске и Магнитогорске.

«В этом году в планах - задействовать 60 участков на территории всей Челябинской области, 26 из которых располагаются на территории лесного фонда. Всего в Челябинской области мы хотим посадить 430 тысяч деревьев», - отметил начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

В Челябинске к акции присоединился известный южноуралец, актёр и телеведущий Станислав Ярушин.