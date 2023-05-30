Самых «горячих» перевозчиков Челябинска будут наказывать рублем

Самых «горячих» перевозчиков Челябинска будут штрафовать за жару в салонах городских автобусов.

На прошлой неделе, когда в столице Южного Урала установилась жаркая погода, соблюдение температурного режима в общественном транспорте проверили контролеры ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». В период с 23 по 26 мая они узнали, при какой температуре в салонах пассажиров перевозят 64 автобуса.

Слишком горячим воздух оказался в городском транспорте, обслуживающем следующие маршруты: №2, №14, №34 и №483 (за них отвечает МУП «Служба организации движения»); №15 (ООО «Трест СКМ») и №51 (ООО «ЗапСибАвто»).

«За ненадлежащее исполнение государственных контрактов перевозчикам будут выставлены штрафные санкции», - отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».