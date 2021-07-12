Сбер подвел итоги «Иннопром-2021»

Сбербанк подвел итоги участия в международной промышленной выставке «Иннопром-2021», которая проходила в Екатеринбурге. 12 тысяч очно и 50 тысяч виртуально – столько человек посетили стенд Сбербанка на выставке «Иннопром» и его digital-копию на sber-innoprom.ru. Главной темой экспозиции стали цифровые решения экосистемы Сбера для человека, бизнеса и государства. Всего на стенде их было представлено 55.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, особым интересом у посетителей выставки пользовались умные гаджеты, разработанные дочерней компанией Сбердевайсы . Абсолютные хиты — SberBox, компактная ТВ-приставка с голосовым управлением, и SberPortal — первый в России смарт-дисплей со встроенной AI-камерой и премиальной акустикой. Также на выставке впервые были представлены смарт-розетки Sber, которые позволяют измерить энергопотребление подключённой к ним техники и запланировать оптимальный график работы, и умная лампа Sber c дистанционным управлением, которая меняет яркость, температуру, цвет и запускает различные световые эффекты.

В течение четырех дней на стенде Сбера прошли десятки встреч и переговоров с клиентами всех сегментов бизнеса, круглые столы и панельные дискуссии по актуальным темам, которые посетили собственники и руководители предприятий различных отраслей промышленности и представители органов власти. Например, в панельной дискуссии «Инструменты ГЧП и технологии Сбера» принял участие заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов и региональный министр инвестиций и развития Виктория Казакова.

На своем стенде и на стендах партнеров Сбер заключил 20 соглашений о сотрудничестве с крупными промышленными корпорациями, девелоперами, некоммерческими организациями и органами власти. Так, старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов подписал соглашение с девелоперскими компаниями «Брусника» и PRINZIP о финансировании новых жилых объектов и микрорайонов, а также с холдингом «А7 АГРО» о строительстве животноводческого комплекса в Республике Башкортостан.

С правительством Свердловской области заключено четыре соглашения: о цифровизации, о совместных действиях с целью сохранения окружающей среды и улучшения экологической ситуации, о строительстве мусороперерабатывающего комплекса в Нижнем Тагиле и сотрудничестве при подготовке к Всемирным студенческим играм 2023 года в Екатеринбурге. Отдельные соглашения, направленные на цифровизацию подведомственных отраслей и реализацию проектов ГЧП, подписаны с администрацией Екатеринбурга, министерством здравоохранения и министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области.